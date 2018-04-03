外資降評不斷 大立光股價腰斬 暫守3000元大關

股王大立光 (3008-TW) 去年股價一路走揚，最高價一度達 6075 元，創台股新紀錄，但在外資降評不斷、前 2 月營收不振的狀況下，今 (3) 日股價開低走低，盤中低點在 3005 元，相對於股價高點的跌幅已達 50.53%，而大立光預計在 5 日公布該公司的 3 月營收。

證券分析師張陳浩指出，大立光過去以其業績的高成長性，享有高本益比，且為外資追逐的個股，但在大立光遭遇包括玉晶光 (3406-TW)、舜宇光學強力競爭的狀況下，外資逐步調降所給予的本益比，加上外資正在撤出台股，也賣超大立光，造成大立光的股價直直落。

證券分析師黃漢成表示，大立光在清明節前的賣壓變大，但依目前走勢仍可勉強守住 3000 元大關，預料在大立光近日公布營收之後，由於 3 月的業績可望回穩，可望引爆一波小反彈。

大立光今年以來因蘋果公司下單減少，營收呈現下滑，2 月營收創 2 年來新低，前 2 月營收為 57.32 億元，較去年同期 71.78 億元衰退 20.14%，預計 3 月營收回升。而大立光開發的 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭在今年則仍為手機廠導入的階段，對於第 2 季的營收貢獻助益不大。

若投資人看好大立光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大立光元大 77 購 08(071889-TW)、大立光富邦 79 購 11(073019-TW)、大立光凱基 79 購 07(075115-TW)。

大立光相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)