台灣人壽攜手大陸3家保險公司 合作兩岸雙向理賠服務

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽繼與中國君龍人壽、平安人壽開辦兩岸雙向理賠服務後，今 (2) 日董事會通過將再與中國大陸陽光人壽簽訂「理賠服務合作契約」，擴大兩岸雙向理賠服務合作對象及服務據點。

台灣人壽表示，該公司與大陸陽光人壽雙方將於近期內進行簽約，爾後台灣人壽保戶赴陸地區旅遊、經商、洽公，一旦發生疾病或意外，除君龍人壽、平安人壽可協助理賠服務外，也可向陽光人壽尋求理賠協助，提升理賠服務便利性。

台灣人壽表示，隨著兩岸互動越來越頻繁，國人至大陸經商、出差、旅遊人數攀升，保險服務與理賠需求也隨之增加，為提升保戶在大陸地區的服務品質，台灣人壽再與大陸陽光人壽合作，服務項目包括「資訊互通」、「客戶慰問」、「調查協助」及「理賠轉送」，讓保戶在發生事故的當下，能獲得即時的關懷與協助，無須等到回臺灣後再辦理理賠手續，大幅提升服務便利性 。

陽光人壽保險隸屬於中國陽光保險集團，於大陸市場規模排名第 17 名，總公司位於北京市，在全中國各地有 33 家分公司。

台灣人壽保戶若在大陸地區發生保險事故，除了君龍人壽、平安人壽可提供理賠轉送服務外，也可到最近的陽光人壽服務櫃台提出申請，無須再回國辦理。

