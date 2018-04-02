〈美中貿易戰〉今起生效！中國對美128項進口產品徵收新關稅

中國宣布將對美國肉品、水果和其他進口商品徵收新關稅，作為美國總統川普核准鋼鐵和鋁增收進口關稅之報復。

中國財政部以聲明稿表示，新關稅自週一生效。

中國海關關稅委員會將豬肉產品和鋁廢料的關稅稅率提高 25％，此外也對美國其他 120 種商品增收 15% 關稅，自杏仁、蘋果到其製品。

總體而言，新關稅將衝擊美國 128 項產品，根據《路透社》新關稅項目符合中國官方 3 月 23 日公布的清單，當時中國稱受影響的美國產品 2017 年進口價值為 30 億美元，其中包含葡萄酒、鮮果、乾果和堅果、鋼管、變性乙醇和人蔘。

《美聯社》週日尋求白宮對此事之評論，但白宮尚未回應。

關稅反映了川普對鋼鐵徵收 25％進口關稅和對鋁 15％進口關稅，川普還宣布另一項計劃，欲針對近 500 億美元的中國進口產品徵收關稅，並揚言藉此懲罰中國迫使美國企業移轉技術並竊取技術之舉。

但中國對此的反應，最終恐傷害美國農場業者和農夫，這些多數來自 2016 年支持川普的選區。

2017 年美國出口近 200 億美元產品至中國，美國豬肉產業出口產品約 11 億美元，中國是美豬第三大市場。

值得注意的是，中國的報復行動尚非針對川普 3 月時宣布的計畫（美欲針對高達 600 億中國進口課稅），觀察者認為，中國當局可能保留了更強大的報復措施，以日後回應白宮該項計畫。

經濟學家過去幾週不斷警告，中美貿易戰升溫恐怕會挫傷全球經濟。諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 認為，在中國首次瞄準 128 項產品報復之後，日後報復性貿易措施的不確定性恐會導致「經濟危機」。

「這實在是一片混亂，如果大眾認為這事情有可能發生，就會減緩未來的經濟發展。」