〈觀察〉金管會擬開放純網銀 但發展卻有2大挑戰

金管會擬開放純網銀，包括知名社群通訊軟體 LINE 及日韓跨國集團樂天都有意來台設純網銀，引發不少關注，但是，台灣的實體銀行及網路分行已相當普及，加上若要設立純網銀也須面對個資、資安、洗錢防制等高成本，這恐怕將是純網銀要在台灣發展首要面臨的 2 大挑戰。

立委曾銘宗擔任金管會主委時，曾評估是否開放「純網銀」，但最後結果是不適宜，主要是考量台灣一直存在 overbanking(銀行家數過多) 問題，實在不缺銀行。但是，現任金管會主委顧立雄卻決議開放純網銀，不但已於 2 月赴日、韓考察，並且決定初期一口氣發出 2 張純網銀執照。

所謂百分之百純網路銀行，是指只有總行是實體，沒有分行，所有業務都是透過網路或應用程式 (App) 提供服務，包括：透過網路吸收存款、辦放款、發信用卡等，「純網銀」已在許多國家都有案例，像是美國、德國、日本、韓國、大陸等。

但是台灣到底是否有純網銀的生存空間值得商榷，對照歐美日韓早就已經推出純網銀，反觀台灣，匯豐 HSBC Direct 就是在本來銀行服務中，切出一塊純網銀業務，2006 年率先導入無摺虛擬帳戶概念，就是希望透過網路爭取年輕客群，只不過經幾年實驗後發現，「能讓銀行賺錢的，都不是年輕客群」，最終還是在 2014 年從網路平台回歸實體分行通路，這項曾經風靡全台、被視為創新的實驗商品，終究是走入歷史。

不過，現在的科技網路、行動支付、大數據及民眾使用銀行的習慣，已遠優於過去，顧立雄就曾說，「純網路金融，是未來不可逆的趨勢」。

台灣的網路與社群環境大致可符合發展純網銀的條件，加上由於沒實體分行，外界多認為純網銀可以省下成本，提供客戶較好的存款或放款利率條件。

以 LINE 為例，台灣正積極發展金融科技，行動支付普及率已達 40%，行動銀行或網路銀行模式對年輕族群而言，接受度高，台灣使用 LINE 用戶逾 1900 萬，市場預期，這些都是 LINE 的潛在利基。

雖說 LINE 握有 1900 萬名客戶數，比任何一間金融機構的客戶都還多，但是純網銀是否真如此順風發展而沒有挑戰；首先，台灣金融發展程度高，除實體銀行，各銀行發展網路銀行、行動銀行也都已相當普及，並非所有 LINE 用戶都會轉換成純網銀客戶，純網銀能否在台灣獲利，疑慮不小。

再者，金融業所需的個資保護、資安、洗錢防制、公司治理等，都要廠商付出相當高的成本，且台灣資安問題層出不窮，純網銀運作若無法消除大眾資安上的擔憂，且台灣個資法非常嚴格，通訊軟體用戶資料無法直接轉換成網銀客戶資料，光是這個資安與個資問題，就可能對其客戶及業務拓將造成限制。

這些在在都是想要來台設立純網銀的 LINE 及樂天集團極可能必須也不得不面臨的重大挑戰；不僅如此，有鑑於純網銀還是新的營運模式，要申請時也應提交退場計劃，確保萬一最後真得必須結束業務，才能有秩序地退場，以不造成台灣金融秩序的混亂。