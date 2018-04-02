三貝德今年併購家數翻倍 數位平台獲利拚年增35%

教育業者三貝德 (8489-TW) 今 (2) 日舉行法說，三貝德總經理魏宏泰表示，今年數位學習平台營收預估年成長 5% 至 15%，有信心未來每年獲利維持年增 30% 至 35%；繼去年併購 8 家補習業者後，今年將再併購 15 至 18 間業者，並搶攻市場規模逾百億的家教市場；中國市場部分，與愛奇藝平台合作效益可望於下半年顯現。

三貝德 K-12 數位學習平台的有效高額會員，去年年增超過 4 成，展望今年，魏宏泰表示，數位學習平台營收預估年成長 5% 至 15%，且今年首季國考課程正式上線，該課程也使三貝德商業模式產生轉變，線上直接購買付費，可省下業務費用，未來此比例可望逐步提高，有信心將帶動未來每年獲利維持年增 30% 至 35%。

三貝德去年併購 8 家補習班業者後，與業者們合資成立持股 51% 的「亞洲教育平台」子公司，以加速整合，魏宏泰表示，去年 8 月併購後，9 月至 12 月營收共 1.56 億元，貢獻稅後純益 1700 至 1800 萬元，但由於併購完成後，大規模建置線上線下平台，花費較多經費，使最終對每股稅後純益並未有所貢獻，不過，今年在整合後效益提升下，補習班業務獲利可望明顯提升，稅後淨利率年增幅度將較往年的 12% 成長。

談及今年併購補習班標的，魏宏泰指出，目前已就營收 5000 萬以上、稅後淨利率 10% 以上、同地區市占 20% 以上，以及 PR90(國中基本學力測驗) 榜單在同地區市占率 30% 以上等 4 種篩選指標，篩選出 700 間併購標的，今年預計將併購其中 15 至 18 間。

為搶攻中國市場，三貝德也在今年 3 月與中國愛奇藝平台聯手，達成 K12 數位學習平台內容授權合作，魏宏泰表示，今年預計上線約 1100 支自製教學影片，但今年剛進入中國市場、為學習年，藉由愛奇藝人流觀察用戶使用習慣，收集市場聲音與反饋，預計具體營收貢獻可望於下半年顯現，未來不排除在中國設立子公司，落地拍攝教學影片。

此外，三貝德今年也將進軍家教市場，預計本月成立 100％持股子公司「致勝先師教育」，魏宏泰表示，國內家教市場很大，但相對混亂且缺乏公信力，盼能藉由資本化，提供讓家長信任的平台，初期先鎖定國小 4 年級至國三生的數理化學科，提供線上家教與到府家教等可轉換機制，將與台大、清大、師大等畢業學生合作。

魏宏泰認為，家教市場為目前國內教育市場的真空地帶，此階段年齡補習學生約 40 萬人，以每月收費 3000 元至 4000 元的行情價計算，每年市場規模高達 120 億元，他指出，少子化對補教業不完全是大問題，提供個人化與客製化的教育，才是因應對策。

至於是否可能進入人工智慧教學市場，魏宏泰則說，此為公司內部重要的研發項目，目前已成立團隊做人工智慧學習的拆解研究，有在規劃中，但這並非主要研發項目，不會太快推出，目前仍以整合補習班與發揮其綜效為主。