東森去年獲利創高，可望開放信用交易及宣布股利，外資連5買

【財訊快報／劉居全報導】東森國際 (2614) 去年第四季受惠處份東森電視獲利挹注，單季每股盈餘 3.83 元，創單季獲利新高，去年每股盈餘 3.63 元也創公司成立以來新高，目前股價本益比不到 5 倍，加上去年每股淨值回升至 10.13 元，4 月有機會重新恢復信用交易，加上董事會將討論股利政策，近期吸引外資布局，外資連續買超 5 個交易日。 東森國際去年營收 142.1 億元，合併稅後盈餘約 25.29 億元，年增率 945.89%，EPS 3.63 元。去年受惠東森電視股權處分案於第四季底定，處分利益 30.52 億元，不僅轉虧為盈，同時也彌補一次打銷過去累虧。



在少了過去累虧下，今年營運體質轉佳，而去年 9 月底董事會通過出售上海東森企業發展公司 100% 股權案，處分利益預估約 20.38 億元、每股盈餘貢獻約 2.93 元，將等大陸審批完稅作業完成後，預計於第二季可望入帳，法人估東森國際今年可維持獲利；而東森國際董事長廖尚文日前曾表示，東森國際將持續朝優化資本結構及穩定配息的方向發展。



而東森國際體質轉佳，其中在散裝方面，今年船舶數將降至 3 艘，市場漲跌對整體營運的影響將大幅減少，而今年散裝行情回溫，將有利於散裝營運。



至於東森國際近年積極布局跨境電商，東森國際旗下轉投資東森購物的國際佈局包括先前已與韓國現代購物、KBS 媒體公司，三方簽訂合作意向書，正式宣布成為戰略夥伴，未來將積極在商品引進、節目製播技術等購物與影視上展開全面性交流。



而東森購物股利政策每股 4 元，東森國際持股逾兩成，預估今年也將有逾 1 億元的現金入帳；此外，東森得易購董事會於 1 月也通過預計以 10.6 億元取得香港販售美妝保養電商「草莓網 Strawberry Cosmetics Holdings Limited(BVI)」76% 股權，提升國際採購能力，並拓展海外地區營收來源與營運布局，東森購物將迅速跨入國際跨境電商領域運用此跨境電商平台拓展包括大陸的世界市場，銷售品牌美妝品及東森自營的保健食品等商品。



由於體質改善，帳上將不再有累虧，加上今年仍有上海處份利益可入帳，以及旗下轉投資東森購物持續獲利，營運出現轉機，吸引法人進駐，外資連續買超 5 個交易日，自營商前一交易日也買超。



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