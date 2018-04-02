面板廠去年獲利亮眼 雙虎股價走揚

面板廠去年獲利表現亮眼，群創 (3481-TW) 稅後純益 370.29 億元，每股純益 3.72 元，成為面板廠獲利王，友達 (2409-TW) 每股純益則達 3.36 元，兩家公司都是連續 5 年獲利，且創 10 高點，今 (2) 日股價齊揚，另外彩晶 (6116-TW) 、華映 (2475-TW) 也是上漲，僅凌巨 (8105-TW) 下跌。

面板廠今年第 1 季受價格持續下跌影響，法人估各廠營收將較去年第 4 季下滑，但是，電視面板則可望在第 2 季止跌回穩，有助面板廠營運表現。

不過，由於面板價格已下跌多季，法人也擔心面板廠第 2 季的營運表現恐將是全年的低點。

友達董事會已通過每股擬配發 1.5 元現金股利，配股率 44.6%，較前 2 年配發率近 7 成低，市場推測應是計畫保留較多現金在手，以因應面板產業循環低潮，還有中國面板廠新產能開出的壓力，不過現金殖利率仍超過 11%，相當誘人。

群創去年拿下面板獲利王，目前股利尚未公布，外資近 40 個交易日賣超合計達 44 萬 7894 張，上周五一度轉為買超 26788 張，但上周六則是賣超 446 張，股價近期突破 5 日線、月線後緩步上攻，今日股價開高一度衝達 13.3 元，漲幅 1.5%，站上季線及半年線，但盤中漲幅出現收斂。

若投資人看好群創後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：群創兆豐 77 購 02 (072574-TW)、群創國票 77 購 02 (072737-TW)、群創元富 77 購 01 (068301-TW) 等。