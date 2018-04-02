不怕美國保障性關稅 陸太陽能廠計劃再增產30%

《日經新聞》報導，繼美國總統川普今年年初決定實施保障性關稅後，太陽能電池板製造商已將目光轉向了可再生能源需求飆升的新興市場。

據了解，中國的晶科能源控股 (JKS-US) 是全球最大的面板製造商，佔全球市場份額約 10%，晶科副總裁錢京認為，美國只是出口的市場之一，無需過度緊張。

美國約佔全球太陽能電池板需求量的五分之一，而晶科被認為出口美國的產品佔總營收的 20% 以上。但隨著太陽能發電遍布東南亞、中東、和非洲，晶科計劃今年將產量增加 30% 至 1350 萬千瓦，並關注新興市場需求。

由於進口美國的產品增加，對美國生產商構成威脅，川普政府在 1 月份對貿易法第 201 節徵收的太陽能電池板項目，徵收 30% 的關稅，並將 4 年內的關稅每年下降 5 個百分點。對此，美國面板製造商 First Solar (FSLR-US) 在全球排名第 7 的情況下，即能夠有利潤可圖。

國際能源署以 2015 年數據顯示，日本、歐洲、和美國佔全球約 2.25 億千瓦太陽能發電能力的 70% 份額，但在 2040 年將降至 20% 左右。全球將增加 15 億千瓦的新產能，其中大部分產能將在中國、印度、中東、和東南亞地區。

晶科在全球擁有 31 個辦事處，並將擴大其在中東和南美的業務。錢京描述了該公司計劃將美國工廠建立為向南美出口的立足點，而不是對保障關稅的反擊。

全球第 3 大面板製造商 Canadian Solar 執行長 Shawn Qu 目前產品約 20% 以上運往美國，但還是把眼光放在中國、馬來西亞及東南亞。

中國的天合光能 (TSL-US) 是全球排名第 2 的面板製造商，則是把重點放在其國內市場。自去年秋季以來，一直與網絡設備製造商華為技術合作，測試能夠為使用太陽能電池板與通信設備和電池組合的社區供電。天合相信新興市場對這種系統的需求將成長，而不是單單購買面板或相關業務。

太陽能行業協會是美國的一個貿易組織，估計關稅將造成美國損失 23,000 個就業機會。

日本太陽能廠商夏普 (6753-US) 和京瓷 Kyocera (6971-US) 大部份的太陽能業務都在國內市場，不太受關稅影響。