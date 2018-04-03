伊拉克Q1股市大漲逾10% 最標青的是這2檔

MSCI 數據顯示，伊拉克股市今年第 1 季大漲逾 10%，名列全球表現最優股市前 10 名，大幅跑贏其他同類「邊境市場」的 0.6% 增長。

伊拉克與極端組織「伊斯蘭國」(ISIS) 交戰近 3 年，大量基建被毀，隨着戰事結束，當局在海外資金的協助下開展重建工作，投資者看好當地經濟復甦，大手購入銀行、工業、電訊和酒店企業股票。

香港《文匯報》報導，基金管理公司 Euphrates Advisors 主席費爾根豪爾分析指出，當今伊拉克與蘇聯解體後的俄羅斯很相似，資產價格低廉，強勁石油收入湧入相對細小的資本市場，卻很少投資者涉足，這些都是有利因素。他旗下基金對伊拉克股票市場投資 1.3 億美元，在今年第 1 季已升值 31%。

相比阿根廷和越南等其他邊境市場，伊拉克股市總值為 100 億美元，規模較細小，上市企業僅約 100 家，目前較標青的股份包括「巴格達飲品」(Baghdad Soft Drinks) 和電訊商 Asiacell，今年分別升 56% 和 67%。

伊拉克今年經濟增長 3%，在獲得國際社會的重建基金後，增長料加速。當局 2 月已提出 150 個重建項目，包括醫院、機場和度假村等，既有的援助、投資及貸款承諾總額將達 300 億美元。

此外，盟國已承諾金伊拉克數百億美元，一旦資金到位，伊拉克經濟成長將加速。