【大慶證券】投顧盤前－國際股市震盪 中小型股輪動表態



◆盤勢分析

美股四大指數週五因耶穌受難日休市一天，對國際股市來說，少了美股周五的壓力，短線有機會持續反彈，從近期美股的表現來看，四大指數均跌破半年線而反彈，當中那斯達克、費半表現相對強勢，但標普、道瓊近期反彈較為疲弱，須留意是否會成為未來領跌的指標。由於川普的貿易戰議題為近期干擾美股的主因，加上先前市場擔憂聯準會升息速度快於預期，導致今年第一季美股罕見的出現拉回修正的走勢，然而，展望 4 月，預期政治議題將持續干擾美股，而升息事件短線在美國十年期公債殖利率拉回下，研判市場已淡化擔憂，未來只要美國 10 年期公債殖利率不超過 3%，都毋需過度擔心，綜上所述，短線在政經因素持續干擾下，研判美股 4 月將維持盪整理的態勢不變。

受到美股周四表現回穩，亞股上周五表現普遍優異，終場多以上漲作收，但在國際股市表現受壓下，上攻力道不足，其中，日、韓股市仍守穩在年線之上表現相對較為強勢，但陸股身為貿易戰的主角之一，在政經事件影響下持續在低檔震盪，但在前低 3062 點未破之前，仍有挑戰年線的空間，長期偏多態勢依舊不變。

在美股周五休市，加上補假上班，台股周六獨家開市，從指數來看，由於外資參與度低，因此成交量萎縮到 700 億元，而雖然鴻海去年獲利表現不佳導致股價走跌，然因盤面中小型股輪動，也讓指數得以維持收紅的表現。從技術面來看，大盤短線將維持在季線之上震盪，不過因本周即將面臨清明連假，研判今日賣壓將加重。從盤面來說，風力發電族群上周六持續噴出也帶動其他如生技、文創產業走高，不過由於這些產業平常交易量低迷，短線大漲過後不可強行追價，除此之外，業績股大多開高走低，包括矽晶圓、被動元件等，顯見短線獲利賣壓開始出籠，目前以股價低基期、高殖利率個股短線上表現相對抗跌，然在市場可用之兵仍多下，研判中小型股短線仍有機會輪漲，操作應避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。

