◆盤勢分析

1. 上週五美股休市未交易，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期盤堅整理中。

2. 台股集中市場 3/31 因補上班，在國際股市不開盤之下，外資等法人無參與而出現量縮，終場指數上漲 13.27 點，漲幅 0.12%，收在 10919.49 點，成交金額為 765.84 億元，相較前一交易日 3/30 的 1150 億元來得低，且低於 20 日均量 1246 億，由於特殊交易日，因此量能變化暫時失真。

3. 台股周六因是 3 月底與 Q1 季底，加上又是去年年報公布最後一天，因此在法人作帳的因素之下，呈現個股表現，而 4/2 開市將因 3/31 下午公布財報的公司、法人季底作帳完畢與清明連假效應等因素，將讓買盤持續出現觀望，尤其此次連假當中共有 3 天交易日，因此預期近二日指數也將不易有太大變化，由於 9 日 KD 值分別已來到 40 與 42 附近，K 值略微上揚，將在 2~3 天左右向上交叉，將有利於多頭上攻，由於季線日前 3/27 剛攻上，近 5 天交易日中約有 4 天守住，因此季線也從先前的壓力轉為支撐，短線支撐約 10890 點附近，至於壓力則在 11050 點附近，預估極短線指數將約在 10850~11050 點間整理。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 3.79 億元；外資 - 0.64 億元、投信 - 0.44 億元、自營商 - 2.70 億元。

5. 櫃買中心史上最大海外法人說明會，將在下周四（12 日）於香港登場。櫃買中心結合群益金鼎證券及外資顧問機構寬量國際，帶領穩懋等 17 家市值逾 3,000 億元公司向外資招手，本次參與的公司都是為櫃買市場具產業代表性之廠商，其中川寶、瓦城、穩懋、帛漢、聚積、亞通、益得、生華科、精測、長華科、生展、群聯、弘帆、綠河 - KY、光隆、森鉅 16 家上櫃公司。

6. 電子類股:

(1) 半導體族群: 由於 8 吋晶圓代工價漲了又漲，也讓包括 2330 台積電、2303 聯電與 5347 世界等股近日走強，由於此部分族群跟國際性連動大，因此得再觀察法人後續動作，但短期間 3 月營收將可望較 2 月佳，可留意相關公司數據。

(2) 設備族群: 因鴻海旗下 6414 樺漢宣布公開收購 6196 帆宣持股要過半，除了帶動 6196 帆宣股價大漲攻漲停外，也間接帶動同業買盤，包括 3115 寶島極、3498 陽程與 6139 亞翔等股買盤，如依以每股現金 59 元公開收購價分析，周一仍有機會吸引市場買盤關注，未來仍可留意。

(3)PCB 族群: 因業績獲利佳，近期此族群仍見買盤，除了先前包括 6141 柏承、8155 博智、2367 燿華、6153 嘉聯益、8046 南電與 5439 高技等股都陸續走強後，近日 PCB 上游業者也出現短線買盤現象，包括 1802 台玻、6213 聯茂與 3645 達邁等股也走強，因族群攻勢擴散中，後續可留意。

(4) 比特幣族群: Q1 本身就是市場重要主流股之一，在季底時，法人買盤再起，包括 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗台與 3515 華擎等股上漲，短線買盤不穩定，仍得留意長假前買盤可否延續。

(5) 高股息殖利率: 由於大盤走勢不穩定，也讓此族群買盤漸增，包括 8941 關中、2031 新光鋼、3299 帛漢與 9933 中鼎等公司出現買盤而創高。

(6) 台積電為防堵強敵三星在 7 奈米導入極紫外光（EUV）及後段先進封裝搶食蘋果新世代處理器訂單，已加速推進在 7 奈米強化版導入極紫外光時程。供應鏈透露，台積電可望今年底建構 7 奈米強化版試產線，較原先計畫提前一季，進度追平或超前三星 ，讓三星毫無奪蘋單機會。

7. 非電子類股

(1) 風電族群: 政府已公告計畫在 2025 年以前完成 5,500MW 的離岸風力發電量，因此相關產業族群走強，包括 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1514 亞力與 2208 台船等股因籌碼穩健持續走強，由於波段漲幅已不小，得開始留意各公司真正受惠的程度。

(2) 機械族群: 因營運持續暢旺，在淡季不淡下，推升類股上攻，其中 2049 上銀 1~2 月營收持續走揚，也讓法人持續看好該公司後勢，另外，包括 3379 彬台、2231 為升、4551 智伸科、6609 瀧澤科、2228 劍麟與 1597 直得等股近日買盤也相對大盤抗跌，由於類股族群波段買盤不弱，預期即將公布的 3 月營收將可望成長，後續可持續留意。

(3)8349 恒耀公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自 107 年 04 月 02 日暫停交易。

