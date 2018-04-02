【永豐期貨】台指選擇權盤前－獨家開盤量能萎縮 台股狹幅整理待表態

◆期貨走勢

台指期上漲 6 點至 10924 點。價差方面，台指期正價差縮至 4.51 點，電子期轉為逆價差 - 0.22 點，金融期轉為正價差 0.41 點。現貨部分，三大法人賣超 2.67 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 819 口至 8105 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 19 口至 48786 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 56 口至 17386 口。

週五歐美股市因復活節均休市一天，台股周六全球獨家開盤，交易量清淡導致指數雖開高走高後無力維持漲勢，外資周六交易意願低迷，主要權值股交易量能急縮，如台積電與聯發科等全天交易量不到 4000 張，權重股當中只有鴻海交易量能反倒超越正常交易日，週五鴻海公布 2017 年年報，每股稅後純益 8.01 元，雖守住 8 元大關，但也創近 6 元新低，低於法人預期，導致鴻海開低走低並爆出 13 萬張大量拖累大盤漲點收斂，櫃買指數也因矽晶圓壓抑盤勢，雖日 K 連三紅卻留上影線，終場加權指數上漲 13.27 點至 10919.49 點，成交量能 767.05 億，較前一日縮減 383.05 億。技術面來看，週六日 K 紅黑交錯並留下小十字黑 K 棒，均線糾結於 10900 點附近，且型態形成大三角收斂型態，多項技術指標也出現不同的多空雜訊，加上國際股市震盪劇烈仍未穩定，指數似乎醞釀清明變盤行情，建議多空分出勝負底定後伺機進場。

◆選擇權分析

4 月份選擇權來看，買賣權未平倉最大量維持在 11200 點與 10200 點，不過買權部份有轉向 11300 點集中的跡象，而週選擇權買賣權未平倉最大量由 11100 與 10200 擴至 11150 與 10200，上方壓力均有上移的跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.5 降至 1.47，大於中性值 1，籌碼面仍為偏多架構，因此整體選擇權部位來看，市場氣氛屬於中性偏多。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

