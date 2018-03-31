東森去年每股淨值回升至10.13元 可望申請恢復信用交易

東森國際 (2614) 去年第四季受惠處份東森電視獲利挹注，單季每股盈餘 3.83 元，創單季獲利新高，去年每股淨值回升至 10.13 元；近期有機會申請恢復信用交易；而去年每股盈餘 3.63 元創下公司成立以來獲利新高，東森預計近期將召開董事會，討論股利政策。東森去年營收 142.1 億元，營業毛利 34.95 億元，毛利率 24.59%，淨利 26.74 億元，合併稅後盈餘約 25.29 億元，年增率 945.89%，EPS 3.63 元。



東森國際去年受惠東森電視股權處分案於第四季底定，處分利益 30.52 億元、去年轉虧為盈；而去年 9 月底董事會通過出售上海東森企業發展公司 100% 股權案，處分利益預估約 20.38 億元、每股盈餘貢獻約 2.93 元，將等大陸審批完稅作業完成後，預計於今年上半年入帳，法人估東森國際今年可維持獲利；而東森國際董事長廖尚文日前也表示，東森國際將持續朝優化資本結構及穩定配息的方向發展。



東森國際今年的船舶數將降至 3 艘，市場漲跌對整體營運的影響將大幅減少，東森國際及旗下子公司將更專注於新零售及新媒體的方向專注發展。



而東森旗下轉投資東森購物的國際布局包括 2017 年 8 月 3 日與韓國現代購物、KBS 媒體公司，三方簽訂合作意向書，正式宣布成為戰略夥伴，未來將積極在商品引進、節目製播技術等購物與影視上展開全面性交流。



至於今年 1 月 15 日東森得易購董事會通過預計以 10.6 億元取得香港販售美妝保養電商「草莓網 Strawberry Cosmetics Holdings Limited(BVI)」76% 股權，具體提升國際採購能力、整體商品力，並拓展海外地區營收來源與營運布局，東森購物將迅速跨入國際跨境電商領域運用此跨境電商平台拓展包括大陸的世界市場，銷售品牌美妝品及東森自營的保健食品等優質商品。



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