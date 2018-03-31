〈離岸風電商機夯〉6外商角逐風電遴選 拚技術能力也拚在地化

離岸風電風場遴選收件昨 (30) 日截止，共有約 10.6 GW (十億瓦) 的案場申請，其中，6 家外商參與遴選的案場裝置容量，就超過 7.8GW，施工能力與財務規劃能力較佳者，將能從中脫穎而出，帶動合作台廠營運順風起飛。

從昨日已送件申請遴選的外商來看，共有來自丹麥的沃旭能源 (Ørsted) 及哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、來自德國的達德能源 (wpd)、澳洲的麥格理資本、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源等 6 家外商參與。

其中，又以麥格理資本與上緯 (3708-TW) 共同開發的海能與海鼎風場裝置容量總和規模最大，超過 2.5GW，其次則為沃旭大彰化離岸風電計畫的 2423.5MW(百萬瓦)，北陸電力與玉山的海龍二號與三號共 1150MW，CIP 的彰芳與西島風電計畫則是共 952 MW，達德的麗威與允能風場共 950MW。

在遴選送件截止前夕，外商為落實推動在地供應鏈的承諾，紛紛與台廠簽署 MOU 或合作框架協議，6 家外商更不約而同相中世紀綱 (9958-TW) 子公司世紀風電的水下基礎建設能力，擇其作為 MOU 簽署對象，沃旭及 CIP 更已與世紀綱簽訂合作協議，列入主要供應商，除世紀鋼外，中鋼 (2002-TW) 與台船 (2008-TW) 也都獲得多數外商的青睞而簽署 MOU。

同為丹麥商的 CIP 與丹麥最大退休基金公司合作，擁有 20 多筆退休基金投資，以離岸風電投資占比最高、超過 5 成，在全球已完成 15 座風場開發。

在歐洲市場離岸風電市場已然飽和之下，許多外商相中台灣絕佳的風電發展環境，加上政府大力推動非核家園政策，轉而瞄準台灣市場，作為進軍亞太市場的基地。

不過，從目前申請的案場裝置容量來看，所有開發商競逐 5.5GW 的容量，等於將近一半可能落選，施工能力與財務規劃能力較佳者，將能脫穎而出，而已與外商簽約的台廠供應鏈，可望在遴選結果出爐後，站上國內離岸風電商機起飛的「風口」，大放異彩。

而在 6 家外商中，最積極佈局台灣在地供應鏈與人才培育計畫的，非沃旭與 CIP 莫屬。

在本地人才培育的部分，CIP 與沃旭在台投入的心力不相上下，除與建國科大及中鋼攜手打造「離岸風電維護運轉學徒制」外，也將展開為期 2 年的「實習生計畫」，並與台灣大學及丹麥科技大學進行三方產學合作，提供風場營運數據做為研究使用，符合資格的台灣學生還可赴丹麥科技大學就讀。

沃旭為全球最大離岸風電商，目前在全球擁有 19 座風場，營運中的風機容量達 3GW，而正在興建中的約 1.4GW，除了以自身豐富的風場開發經驗，協助台灣供應鏈發展外，沃旭也在彰化啟動「離岸風電人才培育系列計畫」，包括離岸風電學徒計畫、儲能先導研究計畫與沃旭綠能獎學金，其中，也將與國立高雄科技大學合作開設離岸風電碩士學位課程，預計明年開始招生