科技部助募資 10家新創公司出列 範圍涵蓋AI、IOT領域

科技部今 (31) 日公布 2017 年台灣 10 家最酷科技新創公司，從名單中可看出科技趨勢，其中 AI 公司高達 5 家，IoT 及生醫各 2 家、AR/VR 1 家，估計總募資金額達 6.08 億美元。

科技部政務次長許有進指出，科技部聘請 22 個委員經過 3 階段推薦、評選，找尋具有最酷技術、產品、服務、營運模式的台灣新創，再經過縝密的 Due Diligence (DD) 募資額及技術後，評選出 10 家最酷科技新創。

他指出，10 家最酷科技新創公司分別是沛星互動 (Appier)、萬里雲互聯 (CloudMile Ltd.)、睿能創意 (Gogoro)、智抗糖 (Health2Sync)、愛實境 (iStaging)、酷設工坊 (JARVISH)、美盛醫電 (Maisense Inc.)、行動貝果 (MoBagel Inc.)、盾心科技 (Umbo CV) 及創意引晴 (Viscovery) 等。

科技部指出，AI 公司占比達 5 成，沛星專門開發各種人工智慧應用平台；萬里雲互聯利用 AI、深度學習及大數據系統分析提供語音及人臉辨識、推薦系統、日誌及預測分析及遊戲算圖等服務；行動貝果研發自動化機器學習引擎，協助企業用戶大數據作預測分析。

盾心科技自主研發 AI 影像辨識系統，運用深度學習的類神經網路架構，將電腦視覺商用化在安全監控；創意引晴整合深度學習與電腦視覺技術，提供企業客戶高度客製化的視覺辨視解決方案。

唯一做 AR/VR 的愛實境提供 AR/VR 垂直產業的應用服務、2D 轉 3D 雲計算平台、AR/VR 內容串流平台，深入的商用領域包括房產、設計、傢俱、電商新零售、文化觀光旅遊等垂直產業。

許有進指出，TTA 預計 6 月將開幕，重點就是希望能幫科技新創加值，透過科技部協助鏈結國際級加速器的業師、產業、技術及商業模式等資源，最重要的目的是協助新創公司募資，進軍國際市場。

他強調，台灣的科技新創都有很好、很酷的技術，對 TTA 有興趣的科技新創團隊及新創公司，及今天公布的 10 家最酷科技新創，歡迎成為 TTA 的策略夥伴。