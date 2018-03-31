減低罹癌風險和省錢的雙贏方式 別再把塑化劑吃下肚了

常喝咖啡的人可能要注意，咖啡豆在烘烤期間，會釋出致癌物丙烯酰胺，此外，美國喬治華盛頓大學研究指出，經常在外面餐館用食的人，身體內的鄰苯二甲酸酯會增加，此有害物質主要做為塑化劑的使用，學者建議盡量在家煮飯，為健康又省錢的雙贏方式。

因咖啡豆烘烤期間，會釋出致癌物質丙烯酰胺咖，毒物學教育和研究委員會 (CERT) 在 2010 年提起訴訟，而咖啡集團星巴克 (SBUX-US) 未能證明他們的咖啡產品含有的化學物質並沒有造成重大傷害的疑慮，美國洛杉磯法官周四裁定，在加州的星巴克及其他咖啡商都必須在販售的咖啡產品上貼上致癌警告。

但根據美國癌症協會的報告，還未能證明人類會攝取過多的丙烯酰胺，會導致哪一種癌症。

法官之後將決定對未標示致癌風險標語的公司，進行哪些懲罰。CERT 要求每位曾因喝咖啡而攝取到丙烯酰胺接受高達 2500 美元的賠償，星巴克在加州有約有 2800 個據點，而每天平均客戶數超過 500 名。

而咖啡並不是唯一影響健康的。美國喬治華盛頓大學公共衛生學院週三發布一份報告，研究發現，外出在餐館用食，會增加有害物質鄰苯二甲酸酯在身體中含量，經常在外面吃飯的人，身體中鄰苯二甲酸酯的含量比在家自己煮飯的人高出 35%。

該研究作者 Ami Zota 表示，過去大家對這種有害化學物質沒有太多的研究，鄰苯二甲酸酯主要用於塑化劑，將該物質添加到塑膠中，可以增強彈性、透明度、耐用性和使用壽命。此化學物質會破壞賀爾蒙，並與生育問題、兒童肥胖和癌症有關。

Zota 補充說：「在家煮飯對消費者來說可能是雙贏的，自己準備食物是減少糖分、不健康的脂肪和鹽分的好方法。這項研究表明，有害的鄰苯二甲酸鹽也可能不會像外面餐廳這麼多。」

在家煮飯也比較省錢，美國人每周平均花費 53 美元 (約 1600 台幣) 在午餐上，而在紐約等昂貴的城市，花費將更多。而 18 至 26 歲的人中，有 54％的人每週在外吃飯超過 3 次，30％的人說他們一周買 3 次以上的咖啡。在家沖泡咖啡每年可以節省數百美元。或者你可以完全戒掉這個習慣，以照顧你的健康和錢包。