景氣復甦帶動點數應用聰明轉點人數激增3倍

馬上迎接清明連假到來，加上各大百貨母親節檔期陸續開跑，根據紅利點數平台觀察，近年來不同型態的點數發展蓬勃，提高卡友對點數管理、應用的意識，3 月轉點人數有 3 倍的成長，點數更是累計突破數千萬；電子票證業者也看好景氣回溫，積極與銀行信用卡合作推出聯名卡，2018 年 1、2 月發卡量及交易次數也是倍數成長，隨著母親節檔期到來，預期優惠搭配回饋率，可再刺激一波消費力。

百貨母檔節檔期開跑，近年來紅利點數成為購物折抵的最佳利器。根據 HAPPY GO 觀察，點數經濟發展蓬勃，提高卡友對點數管理、應用的意識，母親節搭配行銷活動帶動卡友將囤積的多元點數，促使 3 月轉點人數有 2 到 3 倍的成長，轉化的點數也累計突破數千萬。

業者表示，受到景氣復甦緩慢、物價水平續漲不跌的影響，讓民眾越來越懂得利用各種點數的應用與管理，尤其是把握時機、善用「轉點」來放大點數價值，為自己省荷包。根據 HAPPY GO 分析，轉點需求每年持續擴大，其中又以 30 世代的小資女為最大宗，有超過 7 到 8 成的卡友選擇轉數，時間集中於百貨大型優惠檔期，因此迎戰母親節檔期加上連假，為了讓卡友增添購物金，即日起到 4 月 19 日只要將指定平台的點數轉化的卡友，每筆成功轉換可加碼贈 5 點點數，為卡友賺飽點數、省荷包。

愛金卡公司也指出，icash2.0 去年與玉山銀行推出家樂福聯名卡、華南銀行合作 OPENPOINT 超級點數卡，並新增合作金庫、國泰世華 2 家銀行，成功讓聯名卡於去年底發卡量突破百萬張，2018 年 1 到 2 月聯名卡當月發卡量及交易次數也都較去年同期倍數成長。看準 4 月兒童、清明假期商機，icash2.0 也聯手 OPENPOINT 推出多個指定通路滿額加贈點活動，讓消費者可以聰明消費、集點輕鬆搞定。

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