消費集來的點數怎麼用最聰明 善用二大平台轉點功能

零售通路競爭激烈下，點數回饋成為另一大鞏固消費者的重要管道，看準連假和母親節檔期帶動的商機，HAPPY GO 和 icash 正推出加碼促銷活動搶客，可觀察到，二大點數平台都是強打自家點數與其他平台轉換，HAPPY GO 表示，單月轉點人數達近 3 倍高成長，而 icash 統計，在新增 LINE POINT 等多種點數互換後，帶動 OPENPOINTS 兌點量成長 50% 以上。

HAPPY GO 指出，百貨母親節大檔化妝品預購買氣旺盛，為了更強化消費者對 HAPPY GO 的使用率並進而推升集團旗下百貨的母親節檔期業績，正積極透過高回饋推廣消費者將銀行點數、LINE Points 和 Asia Miles 等轉為 HAPPY GO。

而轉點回饋促銷有成，HAPPY GO 3 月轉點人數達近 3 倍的成長，轉為 HAPPY GO 的點數更是累計達數千萬，為百貨消費旺季先鞏固部分客源。

HAPPY GO 行銷暨業務副總經理李明城進一步說明，受到景氣復甦緩慢、物價續漲不跌的影響，消費者轉點需求每年持續擴大，轉入點數更近年倍數成長，以 30 世代的小資女為最大宗，並且有超過 70% 的卡友選擇將多元點數轉為 HAPPY GO 點數，時間集中於百貨大型優惠檔期，且以 LINE Points 轉入為最多。

不讓 HAPPY GO 和近來崛起的 LINE Points 專美於前，統一超 (2912-TW) 轉投資愛金卡公司積極與銀行合作推 icash2.0 聯名卡，除了去年攜手山銀行推出家樂福聯名卡、華南銀行合作 OPENPOINT 超級點數卡，並新增合作金庫、國泰世華兩家銀行。

愛金卡統計，今年前 2 月 icash2.0 聯名卡當月發卡量和交易次數皆較去年同期倍數成長，也發現消費者對於轉點需求高，在加入 LINE POINT 等其他點數平台互換後，兌點量較過去成長 50%，展望後市，隨著會員機制整合持續，預估至年底 OPENPOINT VIP 會員將達 120 萬人，成為統一超旗下各事業體消費的主力客群。