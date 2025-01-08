專家：美債殖利率飆升引發市場擔憂 恐重演英國「特拉斯時刻」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-08 14:50

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近期美債殖利率急速攀升，市場擔憂美國將如何管理其不斷膨脹的債務負擔，尤其是在即將上任的川普總統承諾減稅之際。

Apollo 全球管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 警告，這可能引發類似英國前首相特拉斯 (Liz Truss) 下台的債市動盪，稱之為「潛在的特拉斯時刻」。

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2022 年，投資人反對特拉斯的支出項目，引發市場崩潰，英鎊暴跌，英國公債殖利率螺旋式上升，並將退休基金推向崩潰的邊緣。儘管大多數主流投資者會說美國不太可能重演這種程度的動盪，但人們一直擔心川普的政策將加劇通膨，並使債券投資者感到不安。

美國 10 年期公債殖利率目前已達到 4.6%，創下 2024 年 5 月以來最高。期限溢價，即投資者持有長期債券而非短期債券所要求的額外殖利率，也已升至 2015 年以來最高，反映出債券市場的焦慮情緒。

Slok 指出，自 9 月以來，長期利率上升可能有 80%，是由於對財政政策的擔憂所驅動。他警告說，長期利率居高不下將帶來一系列後果，令人回想起 2022 年的景象。

Slok 表示，如果美國公債殖利率持續高企，企業將面臨持續高昂的借貸成本，股市投資者也將蒙受損失。他指出，2022 年美國公債殖利率飆升，導致標普 500 指數下跌 19%。

Slok 認為，川普政府計畫公布結合支出法案和減稅措施的方案，可能加劇美國的赤字支出，進一步驚嚇美債市場。

Slok 警告，美國公債殖利率上升的潛在負面催化劑可能對市場造成損害。他指出，聯準會主席鮑爾一直強調美國目前的財政狀況是不可持續的。這增加了聯準會在 2025 年升息的風險，對於預期今年至少會降息兩次的投資者來說，將是一個衝擊。