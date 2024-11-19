〈2024百貨周慶〉SOGO台北店日湧10萬人次 出現10大消費趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-19 10:26

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遠東 SOGO 台北店 37 週年慶圓滿達成，SOGO 指出，受惠氣溫下滑與國際金價波動，再加上新發行的中國信託 SOGO 聯名卡帶進許多新客，不僅每日湧入逾 10 萬人次，使業績達陣，SOGO APP 會員也突破 150 萬人，創新里程碑。

SOGO 觀察到，今年台北店週年慶有 10 大消費現象，包括 (1) 全新中國信託 SOGO 聯名卡上市不到兩個月，申辦卡數超過 4 萬張，首年目標 50 萬，聯名卡搭配超狂回饋力道，帶動人潮大增近 20%，週年慶期間每日湧入逾 10 萬人次。

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(2) 超人氣三麗鷗 IP 來店禮成為另類爆品，台北店六波來店禮總數超過 20 萬個，兌換一空。

(4) 網購族回歸實體百貨搶優惠，雙 11 週六日，開店前近千名顧客排隊入館，館內的限日限量、超市 Fresh Mart 買一送一和箱購優惠奏效。

(5) 彩妝、頂級保養「打敗出國買」策略發威，強打深層回饋、隱藏版組合，推動頂級保養成長 5%，衝出好成績。

(6) 日系、歐系大家電熱銷，順勢帶動各家電銷售，超乎預期成長 10%。

(7) 出國旅遊潮帶動行李箱賣出逾千個、戶外服飾等商品成長 15%。

(8) 超市 Fresh Mart 民生商品熱銷，成長近 10%，其中，食用油、醬油、洗衣球等生活必需品均暢銷，尤其橄欖油成長 50%，為超市熱銷冠軍，水果類還有超低折扣日本麝香葡萄和祕魯藍莓，成長 15%。

(9) 人氣快閃美食名店帶來民眾嚐鮮心態，整體美食名店區成長 25%。