美貿易保護魔爪伸向北美自貿談判 利用新規則保障美加汽車製造業

外電報導指出，據兩名知情人士透露，美國貿易談判代表提出了一項計畫，將在北美自由貿易協定 (NAFTA) 的框架下引入新規則，也就是在汽車製造業薪資水準更高的地區必須維持一定數量以上的汽車生產。在北美自由貿易協定框架下設定這一規則，預料將會對美國和加拿大有利。此前，據美國和加拿大的工會表示，墨西哥較低的薪資水準，吸引了汽車製造業將更多產能轉移到了墨西哥。



消息人士表示，美國提出這一計畫的目的在於研究在支付更高薪水的地區的產出比例，以及該計畫可能針對的薪酬水準。另一方面，墨西哥政府和北美自由貿易協定的合作夥伴也都在分析美國的這一想法。



此前，美國、墨西哥和加拿大據稱有機會在相關重新談判北美自由貿易協定 (NAFTA) 的最棘手問題上達成協議。



同時，也有消息人士指稱，美國已經撤回了一項可能引發分裂的要求，即北美自由貿易協定的汽車內容至少有 50% 應該來自美國。但在此之後，工資觀念也隨之浮出水面。



目前，有關汽車規則的進展，讓人們樂觀地認為，在未來幾週內，已經陷入停滯談判數月的三方可能達成一項「原則上」的協定。其中一位消息人士指出，目前還沒有就新一輪正式會談達成協議。墨西哥本月早些時候表示，談判暫定於 4 月 8 日在華盛頓舉行。







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