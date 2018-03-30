過去60年來 這個經濟衰退先行指標屢試不爽

美債 2 年期與 10 年期殖利率利差周四跌至 0.47 個基點，創下 2007 年 10 月以來最低點，也就是重回金融風暴爆發前幾個月的時點，引發市場憂慮。

美債 2 年期和 10 年期殖利率利差跌至 0.47 個基點，創 2007 年 10 月以來新低。

美債殖利率曲線為何扁平化？

當短期和長期債券殖利率利差縮小時，會出現殖利率曲線，而導致目前這種情形出現，主要是因長債殖利率下降，而短債殖利率攀升。

基準 10 年期美債殖利率本周下跌至 2.75%，為 6 個月來最低點；同時由於美國聯準會升息的預期，2 年期殖利率持續上升。本月稍早殖利率一度跌至接近 2.30％，為 2008 年以來首見。

長短債殖利率利差倒掛意味經濟衰退？

2 年期和 10 年期殖利率曲線趨平並接近反轉，這是一個關鍵的經濟衰退指標，在過去的 60 年裡，每次經濟衰退前，都出現了美債長短期殖利率利差倒掛的情形。

分析師怎麼說？

摩根士丹利分析師本周出具的報告中，視長短債殖利率曲線扁平化為「潛在警告」，並認為這是衡量「聯準會超越自身」的關鍵信號，未來幾周內的殖利率曲線走勢將至關重要。

不過也有分析師認為，不須太在意美債 2 年期和 10 年期殖利率利差走平一事。Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 就認為，即使目前接近反轉，但只要股市表現良好，殖利率曲線通常呈正斜率，即使走平。

聯準會官員怎麼說？

聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 上周曾在新聞發布會上表示，美債長期殖利率曲線走平，未必意味著經濟衰退正在上演。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁 Loretta Mester，也贊同此種說法。

但也有聯準會官員持不同看法，認為美債長短期殖利率利差倒掛，將會按下經濟恐慌的按鈕。

舊金山聯邦儲備理事會經濟學家 Michael Bauer 和 Thomas Mertens 則在 3 月初的報告中寫道，美債長短期殖利率利差走勢是對未來經濟活動的驚人準確預測，一旦倒掛，預期未來產出成長率低及經濟衰退的可能性極高。