事實證明 全球經濟同步復甦結束了

摘要：花旗經濟意外指數顯示，美國經濟依然堅挺，但 G10 國家和全球經濟已經顯露疲態。即便是看似韌勁十足的美國經濟，相對強勁的數據大多是較為主觀的「軟數據」，「硬數據」大多已經回到了美國總統川普當選以前的水平了。

全球經濟同步復甦的趨勢正在劃上句號。

花旗經濟意外指數 (Citigroup Economic Surprise Index) 顯示，衡量美國經濟的指數 (綠線) 依然堅挺，最新讀書仍為正數 (48.70)，G10 國家經濟指數(棕色) 已經進入負值(-1)，全球經濟指數則更是跌入了深淵(-57.20)。

(圖片來源：Zerohedge)

花旗經濟意外指數是一個觀察和量化經濟現狀的指標。它是實際發布的數據與彭博社調查的媒體預測數據之間的標準差，該標準差即被稱之為意外。當其為正數的情況下，表示實際經濟情況好於人們的普遍預期，負值則表明不及預期。

近期公布的美國數據都十分亮眼。美國 3 月密歇根大學消費者信心指數終值為 101.4，創 2004 年以來最高。現況指數終值 121.2，也刷新 1946 年有紀錄以來最高。減稅和一次性獎金髮放幫助美國消費者改善了信心，也部分抵消了對貿易關稅和股市波動性的擔憂。

但需要指出的是，相對強勁的數據大多是較為主觀的「軟數據」，「硬數據」方面，除了勞動力市場相關數據依然表現不錯外，房地產、工業、零售相關數據都已經回到了美國總統川普當選以前的水平了。

(圖片來源：Zerohedge)

實際上，「軟數據」也已經開始向現實靠近了......

美國商務部公布數據顯示，美國去年第四季實際 GDP 年化季環比增速為 2.9%，好於預期的 2.7%，超過前值 2.5%。

但美國亞特蘭大聯儲 GDPNow 模型對美國經濟增速的預期已經大幅走低。

隨著經濟悲觀預期上升，市場對聯準會升息預期也在減少：

在一次次唱衰全球經濟之後，法興銀行策略師 Albert Edwards 再次提到經濟的崩潰可能比預期來的更快。

Edwards 認為，一些亮麗的數據僅僅只是反映了繁榮的假象，短期和長期美國公債殖利率之間的差距正逐漸縮小，顯示出投資者其實對經濟復甦依舊錶示擔憂。Edwards 指出， 美國小型銀行的信用卡賒賬率已達到自全球金融危機以來的最高值，美國的家庭財務情況可能正在進一步惡化。

『新聞來源／華爾街見聞』