本輪長波周期的真正威脅：全球本位資產負債表開始湮滅

摘要：Tesla 也好，Facebook 也好，Amazon 也好，騰訊也好，比亞迪也罷，千般萬般，根本是技術問題。茅台也好，萬科也好，平安也好，格力也罷，都是廣義地產股。

全球本位資產負債表開始湮滅。這乃是康波蕭條（長波蕭條）根本的形式。

Tesla 也好，Facebook 也好，Amazon 也好，騰訊也好，比亞迪也罷，千般問題，根本是技術出了問題。當技術迭代停滯，創造性破壞之創造性＜破壞性，勞動力之產業遷移停滯甚或逆流，技術的合法性即受考驗；

貴州茅台也好，萬科也好，中國平安也好，格力電器也罷，都是廣義地產股。當地產腫瘤化，其擠出效應對財政支出之破壞性＞其虹吸效應對財政收入之創造性，勞動力亦變成潛在破壞力，地產的合法性即受考驗；

二者是何關係？次貸危機之後，中國房地產取代美國房地產，成為那斯達克的主要融資方，二者為全球之本位負債與本位資產，通過離岸金融構成全球之本位資產負債表。現在很明顯，這組資產負債表開始縮表了。

中國房地產周期見頂。

以後 Tesla 們要重新依靠美國房地產這個起搏器，除非到中國設廠，並以屬地稅制與中國房地產融合。

中美都做好了準備。準確說美國已做好準備，開始主動做空那斯達克，中國已接近做好準備，開始主動做空房地產。這個準備，就是強行分拆金融體系，保護系統性重要銀行。這意味著強行製造利率分層，強行出清企業槓桿。

恰恰，本輪長波周期的真正威脅並非央行縮表，而是企業部門縮表。

沒有意識到這個問題和沒有做好準備的經濟體就麻煩了。

正所謂：

本是同根生，相煎何太急，夫妻同林鳥，大難各自飛，有情來下種，因地果還生。

『新聞來源／華爾街見聞』