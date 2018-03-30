調查：全球投資人大減股市曝險 至近4個月低點

在貿易戰烏雲籠罩，科技股全面轉跌之下，全球投資人開始撤出股市。據《路透》報導，全球投資人大減持股至近 4 個月的低點，美股曝險更降至近 2 年最低。

今年 3 月，全球投資氣氛風波不斷，美國提出要對鋼鋁及 600 億美元中國進口商品課徵關稅，中國也提出反擊，投資人憂心全球貿易情況惡化，急忙展開避險操作。

東方匯理投資長 Pascal Blanque 表示，雖然預期最終不會變成全球貿易戰，但在流動性下降、金融環境預計緊縮之際，市場情緒仍受影響。

路透在 3 月 12 日 - 27 日，針對歐洲、美國、英國及日本的 53 名理財經理，進行月度資產配置調查。結果顯示，持股比例削減近 1 個百分點，至 48.1%，是 2017 年 11 月來最低；持有債券比例則上升 2.3 個百分點至 39.3%。

在持股部位中，基金經理將美股占比下降到 38%，為 2016 年 4 月以來最低。

Investment Quorum 投資總監 Peter Lowman 表示，對股票投資人來說，當前是個考驗時期，並清楚顯示了貿易戰對美國經濟和消費的潛在威脅。

他指出，不管是蘋果，還是其他在中國經營事業的美國企業，都可能受影響。其實中國銷往美國的廉價商品，其實有助提升美國人的生活水準。

62% 的受訪者認為，一旦貿易戰爆發，美元將被削弱。實際上，3 月的美元指數走弱，一度觸及 5 周的低點。