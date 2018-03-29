雷鳥何時盈利？TCL多媒體：有騰訊就有希望！

中國電子家電行業報告指出，2017年，大家電線上市場呈兩位數增長趨勢，預計未來增速放緩，而彩電產品大尺寸及曲面產品快速增長，靠線上市場引領。作為老牌電視劇生產商，TCL多媒體(01070-HK)在2017年也順勢分得一杯羹，液晶電視銷售量實現5年最大增幅，營業額實現歷史創新高。

TCL多媒體舉行業績發佈會，首席執行官兼執行董事王成及首席財務官兼執行董事王軼出席並回答記者問題。

（來源：2017年中國電子家電行業報告）

業績靚麗！年度多賺345.7%至8.15億港元

截至2017年12月31日止年度，TCL多媒體實現營業額408.22億（港元，下同），同比增長22.4%，創歷史新高；毛利63.01億，同比增加8.3%；經營溢利10.5億，同比大漲255.1%；母公司擁有者應占溢利8.15億，同比大漲345.7%，為5年來最高；每股基本盈利47.43港仙；擬派發末期股息每股15.07港仙。

相信未來和騰訊的合作能為雷鳥帶來盈利貢獻

去年7月，騰訊斥4.5億元人民幣認購TCL子公司雷鳥科技16.67%的股權，當問及雷鳥何時能盈利，首席財務官兼執行董事王軼稱，騰訊是雷鳥科技的第二大股東，雷鳥去年和騰訊合作也有相當好的業績表現，今年引進了南方新媒體，它是國家認可的互聯網牌照。TCL已建立了較完整的互聯網從終端到運營再到內容完整的生態鏈。TCL過往的收入大部分來自於互聯網的收入，即視頻方給我們的廣告分成，今年廣告構成裏面來自用戶運營如會員卡銷售，用戶付費點播方面，從1400萬增加到5500萬，收入比較增加到了39%，這是2017年和騰訊合作所產生的業績。

王軼續稱，目前對雷鳥科技盈利方面暫時沒有太大的空間，但也沒有太多虧損，基本保持平衡。但它的業績想像空間比較大，2018年在互聯網的收入目標是2.2億，望保持50%-60%的增長，成本方面是恒定的，主要靠團隊人員，未來和騰訊合作的部署相信能帶來盈利貢獻。

因地制宜！在不同地方生產不同的電視！

對的時候遇到對的人，在對的地方做對的事。首席執行官兼執行董事王成坦言，TCL電視在不同國家出口產品的品類上，是有所區別的。他表示，一方面，不同國家的消費者對消費產品的審美口味是有差異的，且他們選擇的標準是有變化的，如中國市場上消費者偏愛薄的電視，美國消費者反而會在畫質方面要求更苛刻。所以TCL會針對不同目標市場作相關調整選擇，這也是公司研發以及供應鏈實力的表現。

另一方面，TCL在進駐不同國家市場，不斷提高產品的滲透率，提高品牌的影響力，是有一個過程的，也會進行有關策略。若在進入一個新市場就推出比較高端的產品，不見得是明智的選擇。

TCL在一帶一路上做好準備了嗎？

除了在地區業務上有相對的策略，TCL在的前瞻性還是讓人佩服的。TCL近年深耕海外市場，值得一提的是，TCL多媒體的液晶顯示(LCD)電視機在2017年銷售量是2323萬臺，同比增長16.4%，實現五年來最大增幅，並超額完成2200萬臺的全年銷售目標。於中國市場銷售量同比微跌2.7%，海外市場銷售量同比增加33.5%。

但隨著一帶一路政策的落實，TCL是否對一帶一路沿線國家對於電視的口味作相關研究呢？對此，王成作出了回應： 很肯定地說，這事情一直在研究，在過往十幾年本人也一直在TCL多媒體的海外業務工作，也曾在海外常駐包括管理東南亞市場以及歐美市場，在這些地方都已經有了一定的基礎及制定了相關策略，今年將會有突破性的動作。

電商盛行？TCL2018年線上的銷售量目標是30%！

這些年電商盛行，人們衣食住行的方方面面都離不開電商，作為較大的家電企業，TCL又準備好了嗎？王成表示，2017年TCL線上上的排名裏有大幅度的提高，市場份額也有非常明顯的改善。2018年，TCL在市場地位會持續進一步鞏固及提高。TCL在國內已有非常完善的銷售網絡，這是TCL的優勢，公司內部也在研究探索制定計畫，在新零售方面進行探索和嘗試，我們和中國大的電商將會有更加具體的合作，讓線上線下效率進一步提高。

王軼補充，TCL線上銷售的結構及產品有比較大的改變，不是做中低端及特價的，而是價格上更高的。而2017年TCL線上銷售是有盈利的，在目前線上銷售的家電領域裏面還是非常不容易。此外，2018年線上的銷售量目標是占總量的30%。

截至３月２９日收盤，TCL多媒體報３.６６港元，升０.０４港元，升幅為１.１％。

以下為部分業績問答實錄：

Q１：2018年國內是否有制定銷售策略？

Ａ１王成: 今年主要業務策略的組合是要堅持整個消費升級下，如何向用戶提供更好的產品，更好的體驗，圍繞這樣的主題，來展開各項工作。今年下半年將要推出新一代產品，加快產品推出的節奏，繼續鞏固產品在市場上的領先地位。

銷售方面的策略是加大調整產品價格組合力度，確保盈利水準進一步得到鞏固及提高。此外，還要提高國內銷售體系的效率，在這方面也是走在了國內銷售同行的前列，包括互聯網化的手段，人員精簡方面，流程簡化方面，TCL已提前作了努力。相信今年在國內銷售市場上能取得比去年更好的銷售成果。

Q２：在不同國家出口產品的品類上，是否有區別？

Ａ２王成: 一方面，不同國家的消費者對消費產品的審美口味是有差異的，它們選擇的標準是有變化的，如中國市場上消費者偏愛薄的電視，美國市場則認為厚薄沒關係，反而會在畫質方面要求更苛刻。所以TCL會針對不同目標市場作相關調整選擇，這也是公司研發以及供應鏈實力的表現。

另一方面，TCL在進駐不同國家市場，不斷提高產品的滲透率，提高品牌的影響力，是有一個過程的，也會進行有關策略。若在進入一個新市場就推出比較高端的產品，不見得是明智的選擇。如讓內馬爾作為TCL全球品牌大使，也是希望通過一系列組合策略，能提高產品溢價能力。

Q３：互聯網業務正在進行商業模式轉換，公司互聯網業務轉換進程如何？

A３ 王軼: 目前互聯網和視頻業的普遍合作模式是，終端廠家找視頻廠家，視頻廠家背後已經找好了互聯網牌照方。我們現在進行的“1+1+N”合作是已經找好好互聯網牌照方一起整合更優質的資源。

文：張雨娜

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