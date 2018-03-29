綠城幾個意思？佈局在杭州 又不看好杭州？

2017年，房地產調控政策不斷升級，限購、限貸及限售等措施紛紛出爐，而儘管如此，大夥兒對於美好生活的嚮往及改善自身居住條件的需求依然強勁。

在此背景下，綠城房產(03900-HK)加快了向“理想生活綜合服務商”的轉型發展，形成“輕重結合”（輕資產與重資產相結合）的業務發展格局。

綠城近年來主攻高性價比產品，並形成2：6：2的橄欖型產品格局，即城市標誌性、品牌標杆型產品權重控制在20%，面向更多白領、年輕人的市場主流產品比重擴展至60%，針對原住居民的品質保障房、安置房比例界定為20%。

可以看到，綠城的產品格局，發展理念似乎都很符合目前中國的國情。那麼眼下2017年的表現到底如何呢？跟著財華社一起走進綠城房產2017年度業績發佈會吧。

據業績會上綠城的年度彙報，截止2017年12月31日止年度，公司合約銷售額創下歷史新高，同比升28.4%至1463億元。2017年實現收益419.5億元，同比升44.8%；純利按年升14.2%至21.9億。綠城年度收益上升主要為其樓盤銷售均價上升所致。

眾所周知，杭州是綠城的主要佈局點，然綠城董事長曹舟南卻於今日下午的發佈會上毫無隱瞞的向記者表示道：“杭州在我心目中只是中流水準，賺不了錢；中國最好的房地產投資我腦中是有排位的，現在一二三四線城市的劃分都是偽概念。”

當記者再追問哪些城市是房產投資的一流城市時，曹舟南表示，在其心中最具房地產投資價值的城市首選武漢，第二是西安，第三是成都，第四是鄭州，第五是濟南，第六位為合肥、杭州、天津，而北京、廣州也有選擇機會。

那麼現在問題來了，綠城把主要戰場設在杭州，但是一把手其實並沒有特別看好杭州，這是幾個意思？不知道投資者知道此事會作何感想。

此外，被問及2018年的盈利預測時，綠城董事長曹舟南表示道：”2018年的增長與否，我們可能並不是很在意，但是可以確定的是2019年將會是綠城利潤達到最大的一年，目前所有的準備可以說都是為了在衝刺2019年”。

以下為業績會的部分語音實錄。

Q1:今年1月26日，創始股東向獨立第三方轉讓了綠城8.06%的股權，管理層能否透露一下新晉投資人的背景？

A1:新晉股東為香港上市公司組成的基金，但是再具體的資料我們不能單方面的披露，目前還有8277萬股左右未交割完成，等完全交割後，和那邊商量過再作進一步的披露打算，但是基金投資人是次收購乃溢價收購，因此想必也是看好綠城的發展的，充滿信心的。

Q2：今年有沒有什麼收購目標？投資預算是多少?

A2：公司於6月開始會做一些佈局，方向依然是在一二線城市，畢竟三四五線城市的購買人口基礎有限，購買能力有限。而投資預算保守估計會在上千億左右。

Q3：今年的銷售目標是多少？

A3：2018年綠城中國可售貨值2351億，2018年銷售目標在1700-1800億之間，而到2020年或會破2000億。如果要匹配相應的利潤增長，那規模方面肯定會有突破。

截止3月31日收盤，綠城房產報10.62港元，跌8.13%。

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