築底反彈！騰訊年會馬化騰最新發聲： 要以社交能力做電商 多項業務「浮出水面」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 11:30

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中國互聯網巨頭騰訊控股 (00700-HK)周一 (13 日) 召開 2024 年度員工大會，董事會主席兼首席執行官馬化騰在現場對騰訊在新一年的發展提出新的期待，並回顧 2024 年的大環境與表達對中國經濟韌性充滿信心，相信中國企業乃至於企業家堅韌不拔的創業精神。

馬化騰表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，「我們在一艘大船上，面對各種挑戰應該齊心協力、同舟共濟。我相信辦法總比問題多，最終不管什麼困難都是能解決的，因為我們有人才、有技術、有市場需求，前景一定是光明的」。

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馬化騰也在會上還陸續點評騰訊各大事業群的表現。對於 IEG(互動與娛樂事業群)，馬化騰稱今年整體「非常爭氣」，海內外業務在基業長青、穿越週期方面都有進步。整個組織架構、精氣神都得到了很大改觀。他還透露，騰訊的海外遊戲業務比重已接近國內遊戲業務的一半，期待未來還會有更快發展。

對於 WXG(微信事業群)，馬化騰復盤了視頻號過去一年在微信交易生態上的探索和思考，尤其是如何打破「直播電商」的慣性思路去尋求突破。「小龍覺得商品就是資訊，不應只局限在視頻號，而是應納入整個微信生態，從原子層角度去思考電商。這樣走出來的路跟別人不一樣，會走得更遠。我們堅決支援 WXG 做這樣的創新發展，發揮我們的社交能力做電商的生態連接器。未來也期待更多的『藍包』和新的創意。」

至於近來被熱議的微信小店「送禮物」功能，有人稱之為「微信藍包」，並將其與微信紅包對比。對此馬化騰表示，希望外界不要對這個功能過度吹捧，微信要用 5 年時間甚至更長時間去做一個電商生態連接器，發揮社交的力量，講究慢工出細活，要做成精品。

業務眾多、在去年員工大會上承壓的 PCG(平台與內容事業群)，今年也得到肯定。馬化騰指出，儘管短劇對長內容造成較大衝擊，但公司依然對自身定位很堅定。「有所為有所不為，做精品內容才是我們的強項。」

對於主要負責騰訊產業互聯網佈局的 CSIG(雲與智慧產業事業群)，馬化騰同樣用「浮出水面」的比喻給他們打氣。「在 2025 年，我相信他們有很大機會能夠穩定浮出水面，形成一片大陸。」

對於廣告和金融支付業務，馬化騰表則稱可把廣告當內容來看，讓使用者有興趣去看，並看好未來 AI 帶給廣告的提升空間。他同時強調騰訊一貫都是用比較穩健和長跑的理念做金融業務，正主動去風險。