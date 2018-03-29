【港股解碼】聚焦北控:水務板塊增速指引下調股價又跌，如何不悲觀？

29日盤後，于港股上市的綜合性公用事業公司北京控股(00392)公布了其截至2017年12月31 日止年度業績，主營業務涵蓋燃氣、水務及環境、固廢處理以及啤酒四大板塊的北控于年內實現營收575.1億元（港元，下同），按年增2.8%；股東應占溢利爲68.8億元，按年增長10.3%；每股盈利5.45元，擬派末期息每股68仙。

分業務板塊來看，年內集團天然氣分銷業務（北京燃氣）錄得收入398.9億元，按年增1.3%，全年售氣量溫和上升1.4%至145.8億立方米；天然氣輸氣業務（中石油北京管道公司）全年實現輸氣量386.2億立方米，同比增14.8%；中國燃氣（00384-HK）貢獻利潤13.9億元。啤酒業務方面，燕京啤酒年內營收錄得114.1億元，實現啤酒總銷量416萬千升。水務及環境業務板塊，北控水務（00371-HK）全年營收211.9億元，按年升22.1%；固廢處理業務方面，北控環境（00154-HK）及北控環保合共實現營收13.1億元。

29日下午，北控業績公告後隨即于香港舉行2017年全年業績發布會，公司主席兼行政總裁侯子波攜副主席兼北控水務主席李永成、副主席兼燕京啤酒董事長趙曉東、副總裁兼北京燃氣總經理支曉晔以及財務總監譚振輝出席並回答了與會記者的提問。

農村煤改氣不會止步

支曉晔在發布會上表示，北京農村煤改氣方面，因爲現在北京農村很多地方都很富裕，用氣的熱情也很高，就說今年一月1號到昨天用氣量就比去年同期增加了12個億，農村煤改氣方面起到的作用是很大的，因此農村煤改氣的步伐不會停止。他又指相信今年“氣荒”問題不會影響到北京民用燃氣的供應，並預計今年氣量在170億噸以上。

燕京啤酒方面，趙曉東表示去年以來集團對産品進行了的較大幅度的上調價格，相信隨著日後戰略大單品的開發及推出，對業績的改善會很大。

北控水務2018增速指引下調，股價跌近11%

至于今日股價大跌的北控水務方面（北控水務29日收盤報4.38元，跌10.98%，全日最大跌幅12.6%），本來北控水務去年業績出來，也算不上差，昨日股價也不如今日波動如此之大，但由于北控水務昨日盤後舉行業績發布會，隨即將2018年業績增長指引下調至20%-25%的消息一溜煙地出街，是以今日股價大瀉近11%。市場反應悲觀，何解？

李永成解釋雖然2018年業績指引有所下調，但相信隨著PPP准入規範真正出台實施，北控水務未來機會會更多，更指相信同業中不會有其他企業能比北控水務做得更好，所以應對集團未來有信心。

以下是李永成關于北控水務的回答實錄：

Q：北控水務今天股價跌得比較多，什麽原因？是否市場對公司未來發展太過悲觀？

A：（李永成）我來回答水務的問題。大家看到北控水務372這個股票跌得比較厲害，最高跌幅達到12%，原因是我們的業績發布，以及對2018的業績指引。大家看到北控水務已經十多年了，在過去十多年都處于高速發展的階段，每年增長都在30%以上。這個高速發展是基于兩點，一個是傳統的水務項目，再一個就是水環境相關業務，水體、水環境、流域治理等，到現在已經轉化成水環境的業務跟傳統水務業務的比的話，水環境業務的比例越來越高。市場發生了一些結構的變化。

第二個呢，現在各地政府靠什麽解決水體及水環境的綜合治理呢？靠PPP的方式來解決。還有城市的其他一些基礎設施，包括地鐵等其他基礎設施都是政府通過PPP的方式來解決的。這兩年國家突然發現PPP項目雖然是個好的辦法，但是地方政府的財政支付能力出現了很大的（壓力），地方政府在沒有其他辦法解決的時候，都用PPP的方式來解決，那麽客觀來說，地方政府的財政能力可能難以支撐地方用PPP的方式來發展這些建設的需求。

某種意義上，我們的企業要參與這些PPP的項目，可能會帶來將來我們收費的風險。那麽國家來規範這個事其實也是考慮到以後不要再出現這麽大的風險。從這個意義上說，我們北控水務是支持國家采取比較嚴格的PPP的准入措施來規範這個事，爲什麽呢？因爲這樣規範下來的話，對于我們這些具有綜合解決能力的、在全國最領先的水務行業企業，其實我們還是有競爭力的，其實規範下來就是優勝劣汰的過程，把那些濫竽充數的企業踢出去了，或者PPP項目過程規範了。所以現在我們北控水務所有的PPP項目都在國家財政部的籃子裏，屬于籃子裏的項目，所以我們首先保證沒有風險。

另外，在規範的過程中，因爲是一個過程，各地率先停掉的可能是地鐵，可能是其他的基礎設施，除水務、水環境以外的項目。爲什麽呢？十九大報告中寫得非常清楚，就是全面實現小康社會有三個攻堅戰，一個是防範系統性風險，第二個攻堅戰是精准脫貧，第三個攻堅戰就是汙染環境治理。汙染環境治理是我們北控水務的主業，那麽精准脫貧跟北控水務的業務也是相關聯的，爲什麽呢？精准脫貧當中包括農村、生活汙水、生活垃圾及城鎮水環境的問題，提升品質是精准脫貧的一個問題。所以三大攻堅戰中，我們一個是主業，一個是沾邊，所以說未來的空間還是很大的。

第三，在PPP的規範過程當中這個需要時間，需要時間的話到目前爲止，國家財政部和有關部門還沒有把規範的最終意見發布出來，我們猜測還會有幾個月的時間。客觀上，從去年開始整治，到今年要出台真正規範以後的PPP要大概一年的時間，去年就影響了我們一些PPP工程的進度。這個規範的過程是不管好壞的，是一律全都停下來或者慢下來，等全都規範了以後再開展。所以去年下半年我們受一些PPP項目的影響，今年上半年也是一樣，也受一些進度的影響。但是可以預期的是，如果今年上半年國家把這個問題解決了以後，應該在全國同類行業當中，北控水務的PPP項目我們還是繼續名列前茅的，去年我們拿的PPP項目是700億，當然國家規範以後肯定要縮水，其他拿50億60億的企業可能就沒有了。相信下半年規範以後，風險會更小，PPP作爲主要的防治汙染的投資模式一定還是主流。

從這幾點分析的話，我們對2018年的業績指引，我們就比較負責任地說，可能受這些影響，2018年可能在過去每年都在30%以上增長的基礎上，可能我們會下調一些，20%到25%之間大家看到報道了，這個可能讓大家信心不足了，大家認爲北控水務這個前景不樂觀了。我給大家解釋這麽多的目的是什麽呢？第一我們其實是負責任的，第二個是規範以後我們機會更多的，在同類企業當中，相信我們會在這個基礎上做得更好的，大家不要沒有信心，對北控水務應該充滿信心。如果在國內同樣的行業當中，北控水務要做不好，其他企業恐怕很難比我們做得更好了。

截至29日收盤，北控報41元，全日跌1.68%；北控水務報4.38元，全日跌10.98%；中國燃氣報28.55元，全日微升0.88%；北控環境報0.97元，與上日收市價持平。

文：彭小留

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