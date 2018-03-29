青建國際2017年全年收入增兩成 獅城樓市回春 新加坡業務按年增24%

青建國際(01240-HK)公佈2017年全年業績，全年收入103.3億(港元，下同)，較2016年的86.1增長19.8，期內毛利按年上升0.8%至13億元；毛利率按年下跌2.4個百分點至12.6%，每股盈利0.306元，按年減少24.3%。董事會建議就2017年度派付末期股息每股普通股及可換股優先股0.1元。

對於公司去年毛利微跌，公司總裁王從遠認為主要有兩大原因，其一是因為年內在新加坡銷售的工業項目毛利率低於住宅項目，加上香港建築及地基板塊業務去年受政府工程減少等大環境影響，表現稍遜所致。

獅城樓市回暖 新加坡業務穩步上揚

期內新加坡項目產生收益約為87.0億元，較2016年的70億元，按年增長24%。公司主要在當地從事地產及建築板塊。地產開發方面，王從遠表示，新加坡房地產市場多年來一直平穩發展，在政府的調控下，當地樓市已經連續15季度錄得負增長，但公司多年來專注開發剛需房，不受調控政策影響，業務一直穩步上揚。隨著當地樓價在去年第三季度起有所反彈，公司預料一些將開盤的項目將在未來一、兩年為公司帶來可觀的收入。

去年公司在新加坡開售的項目包括，百麗居、百麗軒及明星西部等，分別實現銷售約約28.60億元，約34.25億元及約4.32億元。另可供預售項目有品尚居、心悅軒及悅心雅軒等，截止2017年底，公司在手具有重大股權的新加坡物業開發項目有4個，可銷售面積超過25萬平方米。

值得一提的是，公司2017年5月收購了順福雅苑，是集團首個集體銷售項目，也是新加坡市場最大的集體銷售項目之一。該項目所在地地理位置優越，自然景觀、生活設施及教育資源配置完善，佔地約38,000 平方米，估計總建築面積逾117,000平方米，建造比率預計為2.8。公司將在維護當地自然保護區的基礎上，積極發展私人共管公寓，進一步擴大集團在新加坡私宅市場的份額。該項目尚未開始預售，預計將於2021年9月完工。

「開發＋建築」驅動，自有成熟建築技術提高競爭力

王從遠表示，期內新加坡土地供應有限，一定程度限制了公司的地產業務，促使公司加快拓展新加坡的建築業務，包括響應新加坡「智慧國家2025」的戰略計劃，公司持續開發「智能家居」與「智慧社區」技術，不斷穿心升級住在項目的預製體積建設技術(「PPVC」)。目前公司已經具有自主產權的PPVC技術，具備全週期的管理團隊，包括PPVC技術研發、模組的生產加工、現場吊裝等，無疑進一步提高集團物業項目的市場競爭力。

香港基建市場方面，公司一直專注地基市場，王從遠表示，由於香港政府工程數量的大量下降，導致市場競爭激烈。事實上，公司早在2015年及2016已經開始部署上蓋建築業務，去年開始實現香港上蓋業務銷售。公司有信心，上蓋業務將有利於帶動香港業務再上一台階。

而擁有近20年新加坡市場發展經驗，也為公司把握一帶一路提供在位優勢。王從遠笑稱，新加坡明星地產企業身份，為公司開啟東門市場提供了方便大門:「新加坡公司就是信心保證，拿項目會比較容易」。去年公司在馬來西亞、印尼、越南與柬埔寨相繼有項目落地。公司表示，受惠過去30餘年公司在一帶一路沿線國際市場的資源儲備和團隊人才累計，現在進入新的市場時更容易找到當地有實力的戰略合作夥伴共同開發項目，降低進入新市場面臨的成本、風險及不確定性。

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