【現場直擊】乘用車虧損「神龍」來背鍋 東風稱今年定可盈利

東風集團股份(00489)公布年度業績，錄得銷售收入約1250.16億元(人民幣.下同)，按年升約2%，純利140.63億元，按年升5.4%。因合資公司「神龍」去年未能顯「龍威」，銷售規模和盈利雙雙未達預期，導致公司乘用車板塊錄得虧損，公司管理層說今年定可盈利。集團董事長竺延風、副總裁安鐵成、副總裁喬陽以及董事會秘書盧鋒出席記者會，以下爲現場實錄：

Q1：集團今年銷售目標如何？

竺延風：公司今年銷售量目標爲362.6萬輛，增加10%。公司年內會推出10款新車型，以支持這一銷量目標。

Q2：新能源車雙積分政策將實施，集團在新能源車方面發展如何？

安鐵成：集團在新能源車商業模式的創新和積累做了大量准備，去年公司新能源車銷售4.8萬輛。按我們2018年和2019年的新能源産品規劃，積分方面，我們有超過100萬份的積分結余。今年上半年我們位于武漢的新能源産業工業園也將投産，作爲新能源車的生産基地。

竺延風：明年第四季度我們將推出規模生産的新能源汽車，這是在沒有政府補貼下，能持續發展並且無虧損的一款新能源汽車。

Q3: 年報顯示公司乘用車板塊錄得億虧損，原因爲何？今年會否扭虧爲盈？

喬陽：主要是受神龍公司影響導致，去年作爲神龍調整年，銷量下降幅度非常大，産生了虧損，我們合並了神龍銷售公司，由于這個原因造成了我們乘用車分部的虧損。如果剔除這個因素，毛利率還算是基本穩定的。今年，隨著神龍重回賽道，銷量有一定的恢複，神龍在今年肯定會産生盈利。

安鐵成：去年我們與法國標致雪鐵龍集團合作的這家合資公司確實表現不佳，無論銷售規模還是盈利都未達預期。我們內部討論後一致想法是企業規模在壯大的同時，企業內部體系能力卻未能跟上發展步伐，但其業務年已開始作出變革，整體發展勢頭會較好。

Q4：公司未來有無提升産能計劃？

竺延風：我們現在正在進行第三個工廠建設，今年已經開工，明年四月投産，能使産能問題有所緩解，滿足市場需求。按工廠的設計標准年産量在24萬台，但通常我們按管理標准的話，會在這個産能上再加30%至40%。

Q5：公司海外布局方面如何？

竺延風：我們在商用車板塊，會選取一些基礎建設發展較快的市場，包括東南亞、非洲等，乘用車板塊則會聚焦幾個重點市場，如俄羅斯和伊朗。目前我們在伊朗有建廠，但在俄羅斯主要采取貿易方式發展；在馬來西亞和印度尼西亞亦有合作建廠。

Q6：公司今日公布了關聯交易，收購東風汽車貿易有限公司100%股權，目的爲何？

喬陽：這家公司主要從事東風商用車銷售和水平業務，有遍布全國的商用車經銷商網絡，擁有一體化的全價值鏈水平延伸業務，我們可獲得有價值經銷商資源，對內部一體化管理有協同效應。另外，隨著這家公司銷量的快速增長，形成了越來越多的關聯交易，我們收購也是爲解決關聯交易問題。

文：鄒舒惠

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