整合重組將讓比亞迪失銷冠寶座？陸媒：長安東風能否改命有兩大關鍵

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-11 15:51

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中國雜誌《新財富》報導，在中國汽車走向智慧化時代之際，通過重組整合優勢資源、提升整體競爭力的大幕已經拉開，但長安汽車和東風汽車在新能源汽車銷量佔比均不足 30%，且滲透率遠低於去年中國電動化滲透率 46% 的平均水準。

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在電動化馬拉松上半場中，新能源車佔比不高的背後是長安與東風兩大集團多年打造的新勢力子品牌，在如今一眾新勢力品牌中的競爭力不足，其中長安旗下電動車品牌深藍去年交付約 24.4 萬輛，與寧德時代等合作夥伴合資打造的阿維塔 2024 年銷量為 73606 輛，而東風集團打造的新勢力嵐圖 2024 年累計銷售 85697 輛。

新勢力主要玩家已將周銷量推升過萬的競爭中，沒有比亞迪的全產業鏈締造的極致性價比產品、沒有理想冰箱電視大沙發的舒適標籤、沒有問界借力華為智駕的品牌躍遷、沒有小米後發的供應鏈與營銷優勢，長安與東風麾下的新能源汽車卻未能拿下更多市佔率。

報導指出，電動化上半程的競賽中，兩大汽車集團已然落後，下半場的智慧化，追趕難度還將指數級上升。智慧化在中國市場已成為汽車的關鍵賣點，去年暢銷車款 TOP 榜單上的產品，均是智能化優勢突出的車款。

2024 年上半年，中國汽車 L2 級以上的新乘用車滲透率達 55.7%，業界估計全年智慧網聯汽車銷量將超過 1700 萬輛，L2 級新乘用車滲透率也會超過 60%，而 2023 年滲透率是 47.3%。滲透率超越 50% 意味著汽車智慧化已勢不可擋，而智慧化也將進一步拉開車廠之間的差距。

在電動化階段已躍升中國汽車銷售冠軍的比亞迪已全面發展智慧化，比亞迪 ALL IN 智慧化的「天神之眼 開創全民智駕時代」戰略發佈會周一 (10 日) 在深圳舉行，比亞迪宣稱要讓每一個人都暢享高階智駕，開啟智駕新時代。

目前，在電動化這一步遙遙領先的車廠，在智能化階段也擁有遊刃有餘的佈局能力。相較之下，長安汽車與東風汽車籌劃整合，合兩大集團之力，同步加速推進電動化和智慧化，應是主要目標。

東風在電動化階段的落後，體現在財務數據上是凈虧損、負債率攀升。東風財報顯示，2023 年凈虧損 39.96 億人民幣，年減 139%，扣非後歸母凈利亦虧 55 億元，自 2005 年港股上市後首次虧損，去年上半年凈利 6.84 億元，年減 48%，扣非後歸母凈利後仍虧 2.89 億元，毛利率更在 2022 年至 2023 年間掉至歷史低位，僅 9.53%。

東風虧損一方面是由於東風日產、東風本田等合資非豪華品牌市場萎縮，產品價格下降導致合資業務銷量下降 16%，另一方面則是新能源業務處在戰略投入期，遠未形成規模化效應，也就是處在燒錢階段，品牌、管道、新品研發等投入仍在增加。

長安則在 2023 年創下歷史最好業績，營收達 1512.98 億元的歷史高點，凈利 95.02 億元，為 2017 年以來的最高水準，毛利率也達到歷史最佳，2022 年毛利率為 20.49%、2023 年為 18.36%。

此外，史上最好業績的另一個表徵是帳面貨幣資金大幅增加，2023 年末達到 648.7 億元，2024 年 9 月末攀升至 700.05 億元，較比亞迪同期 663.2 億元的帳面現金還多出 37 億元。

同處在新能源破局艱難期的兩大車廠，長安汽車創歷史最佳業績，東風則陷入了虧損境地。因此，長安在跟東風重組後或有機會成為主導方，助力東風集團扭虧或是重組後需要克服的困難之一。

值得一提的是，長安旗下電動車品牌深藍、阿維塔均處在虧損階段。2023 年，深藍營收 258.8 億元，虧損 29.99 億元，阿維塔營收 56.45 億元，虧損 36.9 億元。

由此可見，新能源產品線是拖累長安汽車業績表現的「包袱」之一。未來，隨著新能源子品牌獨立融資、上市，長安汽車將大幅減負。

去年底，阿維塔「減負」動作不斷。去年 12 月 12 日，阿維塔與華為簽署全面深化戰略合作協議，雙方將在產品開發、行銷及生態服務等領域深度合作，支援阿維塔打造下一代系列車型，共同為使用者帶來領先的智慧出行及生活體驗，試圖藉助華為在智慧駕駛賽道的點石成金術飛升一把。

去年 12 月 17 日，阿維塔宣告完成 C 輪超過 110 億元的融資，長安汽車增資 45.51 億元，持股比例維持 40.99% 不變，仍為其第一大股東，阿維塔同步開啟上市準備工作，擬於 2026 年 IPO，以公開募資維持資金需求。