歐股盤前─市場關注科技股表現 指數期貨漲跌互見

投資人對科技股的悲觀情緒尚未緩解，週三美股收跌、歐股漲跌互見；週四 (29 日) 歐股盤前，市場持續關注科技股表現，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 19 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.06%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

CNBC 日前引述 Axios 報導指出，美國總統川普認為，亞馬遜 (Amazon) 對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

上述消息一出，週三亞馬遜股價應聲下跌，一度重挫 6.7%，之後跌幅收斂至 4.4%。

除亞馬遜外，電動車大廠特斯拉也因債信評等遭穆迪下調，週三股價大跌 7.7%。

受科技股走跌拖累，週三美股收低；道瓊指數收跌 0.04%，標普 500 指數收跌 0.29%，那斯達克指數收跌 0.85%。

科技股賣壓沉重，週三歐股漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數收漲 0.46%，英國 FTSE-100 指數收漲 0.64%，德國 DAX-30 指數下跌 0.25%，法國 CAC-40 指數收張 0.29%。

經濟數據方面，倫敦時間週四上午 7 點 55 分，德國將發布失業率；上午 8 點 30 分，英國也將發布失業率。

週四為復活節假期前，最後 1 個交易日。