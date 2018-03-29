從科技到醫藥 美股龍頭板塊全面「淪陷」

摘要：「股市面臨的問題是，科技股的拋售將在多大程度上蔓延至其他板塊。」

過去兩年間風光無限的熱門美股板塊，卻在今年春季變得灰頭土臉，特別是最近一段時間。

發生了什麼？

無論是科技股還是生物醫藥股，下跌成了它們共同的特點。美國科技股屢遭拋售，連日下挫，本月跌幅逾 5.2%，或將創下 2016 年 4 月來表現最差的一個月。該板塊「恐慌溢價」已升至十三年新高。

科技股的代表 FANG 在 3 月 12 日觸及峰值後，過去兩周只有三天收漲，期間累跌 12%，僅周二一天便抹去 1800 億美元市值。截至周三收盤，Facebook 和特斯拉跌入熊市區間，谷歌、亞馬遜和奈飛進入盤整區間，蘋果進入回調區間。

不幸的個股各有各的不幸。Facebook 本月累計跌幅接近 15%。隱私門醜聞爆發後，該股市值大舉蒸發逾 950 億美元，相當於整個星巴克市值。

亞馬遜本月跌 5.6%，數百億美元市值蒸發。Axios 稱川普曾討論改變亞馬遜的稅收待遇，認為亞馬遜「殺死了」實體零售店。亞馬遜創始人、CEO Jeff Bezos 是《華盛頓郵報》(Washington Post) 的所有者，川普常把這份報紙稱為「假新聞」。

特斯拉受累於此前發生在美國加州的一起致死車禍和火災調查案，股價跌至一年來最低水平，債券價格更是跌到了歷史最低值。

包括英偉達、推特、Netflix、谷歌母公司 Alphabet 等一批科技股也未能倖免，紛紛下挫。周三剛剛登陸那斯達克的嗶哩嗶哩（Bilibili）「躺槍」——上市首日破發。

不只是科技股，整個此前受歡迎的動量交易都令人心驚膽戰。這其中也包括生物醫藥類股票。美國製藥商 AbbVie 本月累計下跌 18%。

原因何在？

談及科技股下挫的原因，瑞穗證券（Mizuho Securities）首席策略師 Nobuhiko Kuramochi 稱，市場上有一種觀點認為，FANG 企業將迎來更多監管，屆時可能導致合規成本增加。

全球央行逐漸減少「便宜錢」、地緣政治不確定性突顯、波動性重返市場、監管壓力加大，都令科技股看上去「性感度」減分。

英國金融時報引述紐銀梅隆資產管理 (BNY Mellon Asset Management) 旗下 Alcentra 分析師 Paul Hatfield 說，「股市面臨的問題是，科技股的拋售將在多大程度上蔓延至其他板塊。」

要不要抄底？

「如果動量交易進一步拋售，如果周期股進一步被拋售，那麼科技股將進一步下跌。」德商銀行交叉資產策略師 Max Kettner 說，「我對科技板塊都感到害怕了。」

儘管如此，仍有包括瑞銀董事總經理 Art Cashin、 Federated Investors 副總裁兼投資組合經理 Steve Chiavarone 等在內的金融老兵認為可以趁低買入。

美國銀行首席投資官 Christopher Hyzy 表示，只要市場的三大支柱——利潤，利率和美元——保持穩定，預計不會發生什麼問題。

『新聞來源／華爾街見聞』