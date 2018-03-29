市場關注科技股、經濟數據表現 美股指數期貨走揚

投資人對科技股的悲觀情緒未能緩解，週三美股收跌；週四 (29 日) 投資人持續關注科技股及經濟數據表現，美股盤前交易中，指數期貨走揚。

台北時間週四晚間 7 點 5 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.34%，標普 500 期指上漲 0.41%，那斯達克期指上漲 0.68%。

CNBC 日前引述 Axios 報導指出，美國總統川普認為，亞馬遜 (Amazon) 對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

上述消息一出，週三亞馬遜股價應聲下跌，一度重挫 6.7%，之後跌幅收斂至 4.4%。

除亞馬遜外，電動車大廠特斯拉也因債信評等遭穆迪下調，週三股價大跌 7.7%。

受科技股走跌拖累，週三美股收低；道瓊指數收跌 0.04%，標普 500 指數收跌 0.29%，那斯達克指數收跌 0.85%。

經濟數據方面，美東時間週四上午 8 點 30 分，將發布上週初領失業金人數；9 點 45 分，將發布芝加哥採購經理人指數 (PMI)；10 點，將發布消費者信心指數。

週四歐股走揚，歐元區 Stoxx 50 指數上漲 1.10%，德國 DAX 指數上漲 0.94%，法國 CAC 40 指數上漲 0.67%，英國 FTSE 指數上漲 0.41%。

大宗商品方面，黃金期貨下跌 0.01%，至每盎司 1,324.10 美元；原油期貨價格上漲 0.19%，至每桶 64.50 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上揚 0.01%，至 89.77。