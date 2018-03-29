波音遭到網路攻擊 但宣稱生產及交貨不受影響

波音公司 (BA-US) 宣布遭到網路攻擊，《西雅圖時報》報導，部分用於生產其 787 夢幻客機 (Dreamliner) 和最新的 777 寬體噴氣式客機可能會的製造設備可能受到影響。

這家芝加哥飛機製造商周三 (27 日) 表示，飛機的生產和交貨不受影響。波音公司商業飛機部門發言人 Linda Mills 說，一些關於網攻的報導「誇大並且不正確」。

「我們的網路安全營運中心發現有限的惡意軟體入侵，影響到少數系統。」Mills 在一份電子郵件聲明中表示，「公司立即採取補救措施，不會有生產和交貨問題。」

《西雅圖時報》報導指出，軟體受影響的裝配線包括南卡羅來納州北查爾斯頓的 787 Dreamliner 和 777X 複合翼中心。

波音公司工程師 Mike VanderWel 在報導引用的備忘錄中寫道：「這個惡意軟體正迅速從北查爾斯頓擴散出來，我剛剛聽說 777 的自動化翼梁組裝工具可能已經停止。」 VanderWel 表示，他擔心這種病毒會影響飛機出廠前的測試設備，並有可能「散布到飛機軟體」。

自動化翼梁組件是指波音公司最先進的新工具。自動化機械鋪設碳纖維層層環繞處於 777X 機翼中心、長達 108 英尺的翼梁，777X 是一款升級版噴氣客機，將於 2020 年亮相。

去年一場網絡攻擊使聯邦快遞 (FedEx Corp.) 和日產汽車 (Nissan Motor Co.) 等公司受到影響，並使英國國營醫療服務部門癱瘓。