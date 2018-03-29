英鎊的季節在4月 美銀美林和德銀喊買

隨著 4 月份即將來臨，美銀美林發出買進英鎊信號，與德意志銀行相呼應。

美銀美林駐倫敦的外匯策略師 Kamal Sharma 指出，隨著 4 月份的季節性趨勢到來，不管政治 / 宏觀面背景如何，英鎊都傾向於反彈。

FX168 財經網報導，Sharma 表示，在 G10 貨幣之中，沒有誰比英鎊在 4 月份具有更強的季節性。英鎊兌美元在過去 14 年裡的每個 4 月份都出現上漲。即便是在金融危機、或者面臨大選和脫歐公投，英鎊依然表現相當出色。

分析師指出，英鎊受英國 FTSE 100 指數的構成及油氣行業和石油所占權重較大所影響。這些股票往往在 4 月會上漲，吸引外國投資者資金流入，從而增加對英鎊的需求。

(圖：FX168 財經網)

除了季節性因素之外，還有其它因素利多英鎊。鑒於歐盟與英國已就一項過渡協定的內容達成一致，而英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 的貨幣政策立場看上去很鷹派，潛在的國內環境似乎也對英鎊更有利。

美銀美林尋求客戶利用此一強勁趨勢，戰術性在 1.4080 進場做多英鎊兌美元，目標看向 1.4445，進而從中獲利。

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美銀美林並非唯一展現 4 月份「戰術性」看漲英鎊立場的知名投行。上周，德銀分析師 Oliver Harvey 對英鎊兌歐元匯率轉為「戰術上看多」，其中一個重要理由是，4 月份英鎊往往比其它主要貨幣要更加出色，而 2018 年 4 月應該也不會有所不同。

過去 10 年英鎊貿易加權指數表現。(圖：德意志銀行、FX168 財經網)

從過去 10 年英鎊貿易加權指數表現圖可清楚看出，對英鎊貿易加權指數 (衡量英鎊兌一籃子貨幣的指標) 而言，4 月通常是一個不錯的月份。歐元在英鎊貿易加權指數中所占權重最大，意味著英鎊兌歐元表現更加出色。

此一交易並非沒有風險，貿易保護主義的擔憂升溫，可能令風險貨幣英鎊承壓。不過，如果美國政府不再拋出太多的意外事件，此一風險應會消退。