脫歐爭執暫歇 等待財政報告 英鎊目前中場休息

英國脫歐談判正在火如荼的進行中，但對英鎊交易員而言現在是「中場休息時間」。

英鎊上周在歐盟理事會主席 Donald Tusk 和英國外相 Philip Hammond 個別的英國脫歐說法中幾乎沒有動靜。本周，Hammond 則可以因為英國的財政政策而成為焦點。他將在春季報告中更新其財政計畫，由於預期削減借支，英國政府債券價格可能會上漲。

就英國即將自歐盟分離的事態發展而言，英鎊交易的槓桿似乎遠高於此前的水平。倫敦和布魯塞爾之間來回的針鋒相對造成的盤中大幅波動，是 2016 和 2017 年的常態。

（圖取自彭博）

ING Groep NV 外匯策略師 Viraj Patel 表示：「消化脫歐新聞頭條的效應已經見效，因為風險早已成真，而且市場意識到英國脫歐不可能短期內得到解決。」「所以投資人很自然地將注意力轉移到其他實際發生的短期因素上，而非去猜測或閒聊交易可能發生或可能不會發生。」

Patel 說，本周英國經濟數據不多，全球因素可能會給出方向。Hammond 周二將上台發表春季報告，儘管英國財政方面的重大決定主要來自秋季預算。對於券債投資人來說，借款數字將是關鍵，國家債務管理辦公室預計將其發行目標降至十多年來的最低水平。

短暫緩解

英鎊只能從政治消息中獲得短暫緩解。英國首相梅伊的保守黨周五在倫敦展開為期兩天的論壇，由高層內閣部長發表講話。由於英國和歐盟繼續爭執脫歐協議的條款，英鎊已穩定在 1.38 美元左右。

然後幾個星期後有一場歐盟峰會。在會議結束後，投資人會根據會議結論進行交易，因為會中英國可能簽署過渡協議；但期權交易員並不期待會有什麼好消息。兩周英鎊波動率為 8.17%，而去年 12 月歐盟峰會前這個數字一度達到 11.33%。