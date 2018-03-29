因為擔憂貿易戰 高盛大幅上調人民幣匯率預期

摘要：隨著聯準會升息落地、貿易摩擦升級等因素影響，美元近期出現下跌，人民幣上漲。高盛在最新報告中，就將美元 / 在岸人民幣的預期大幅上調，預測未來 12 個月在岸人民幣匯率或升至 6.20。

進入今年以來，離岸和在岸人民幣一路上漲，本周甚至漲至 2015 年「811 匯改」以來新高。

據彭博報導，高盛在最新的一份報告中稱，中美貿易局勢緊張，人民幣今年預計將升值。高盛策略師 Zach Pandl 和 Kamakshya Trivedi 表示，人民幣今年將升值，因為中美貿易局勢緊張可能會阻止人民幣貶值。

高盛修訂了美元 / 在岸人民幣在 3 個月、6 個月和 12 個月的匯率預測，從 6.35、6.40 和 6.45 分別上調至 6.30、 6.25 和 6.20。

經過本周一和周二的大跌，在岸、離岸人民幣雙雙創下 2015 年「811 匯改」以來新高後，美元 / 在岸人民幣的跌勢似乎暫時有所緩解。截至發稿時，美元 / 在岸人民幣微漲 0.18% 至 6.2917。

近期美元指數下跌，是人民幣上漲的第一個原因。聯準會升息靴子落地，2018 年升息四次的預期落空，美元受影響而遭到投資者拋售。

外匯市場分析師韓會師分析指，聯準會升息後美元指數超預期疲弱，導致投資者拋售美元動力突然增大，可能是人民幣拉漲的主要原因，流動性較差的市場大環境則起到了推波助瀾的作用。如果美元指數繼續疲弱，人民幣的強勢行情恐怕還未到頭。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新的交易商持倉報告數據顯示，上周槓桿基金繼續拋售美元，美元凈空倉規模觸及 2014 年 5 月以來最高水平。

此外，國際貿易摩擦升級，市場對全球經濟復甦勢頭的前景感到擔憂。

瑞銀資產管理公司資產配置主管 Erin Browne 也表示，美國政治風險上升和貿易緊張局勢升級，可能會令美元相對於歐元和日元等其他儲備貨幣承壓。不確定性和對貿易戰引發的經濟增長放緩擔憂，將刺激投資者湧向具有避險屬性的美國公債。

通過鋼鋁稅拉攏所謂的盟友入伙，形成「統一戰線」是美國開打貿易戰所做的第一件事。

中美貿易摩擦不斷，在此節點，人民幣中間價本周二上調 377 點，報 6.2816；午後在岸人民幣一度升破 6.25，均為 2015 年 8 月 11 日匯改以來新高。

『新聞來源／華爾街見聞』