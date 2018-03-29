澳幣將觸底？兩大投行疾呼已浮現買點

自年初一月至今，受到國際市場鐵礦砂表現疲軟的拖累，澳幣之表現也是差強人意，累計今年以來共貶值了 1.72%，週四 (29 日) 雖然澳幣兌美元小漲 0.11% 以 0.7669 澳幣兌 1 美元作收，但仍是在近三個月低點徘徊。

K 線：澳幣兌美元日線走勢圖 紫線：鐵礦砂期貨日線走勢圖 圖片來源：investing.com

但是表現較差的澳幣，似乎開始令一些外資分析師疾呼，這是難得一見的「價值投資」買點。

《Poundsterlinglive》報導，法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師 Kit Juckes 表示，年初至今原物料市場已經出現一波顯著回檔，而展望原物料後市，估計能源、基本金屬等原物料，將開始出現觸底，這也將成為支撐澳幣反彈的主要動能。

Kit Juckes 認為，雖然澳洲央行 (RBA) 今年升息的前景較不明朗，但考慮到澳幣已經回檔修正一段，未來的下行空間已是相當有限，估計澳幣將開始醞釀反彈之契機，Kit Juckes 建議投資人可以考慮在 0.77 一線，買進澳幣。

新加坡大華銀行 (UOB) 分析師 Quek Ser Leang 亦表示，澳洲通膨疲軟、經濟增速較慢，確實在短期上成為澳洲央行升息的阻礙，但是考量到商品市場的展望回升，澳幣的前景仍是可以樂觀預期，看漲澳幣兌美元後市。

Quek Ser Leang 預估，澳幣未來的貶值空間已相對狹小，估計在今年六月底之前，澳幣兌美元將回升至 0.79，而隨著時間至年末下旬，估計澳幣將進一步升抵 0.83。