英脫歐敲定過渡協議 大摩：趕快作多英鎊兌澳元

英鎊正處於強勢反彈的位置，而澳幣的前景黯淡，摩根士丹利（Morgan Stanley）建議投資人應該押注作多英鎊兌澳元。

摩根士丹利外匯策略主管 Hans Redeker 表示，英國正致力在 3 月 22 日的歐盟峰會上達成一項過渡性協議，消息面可能會更具建設性。

多種因素共同為英國貨幣呈現更積極的前景，尤其是英國脫歐和國內利率；而澳洲經濟數據疲軟則影響了交易員對澳元的看法。

周四的歐盟峰會中，市場普遍預期英國和歐盟將正式達成脫歐後的過渡協議，確保英國 2019 年 3 月正式脫歐的 2 年內維持相關現狀。

英國脫歐大臣周一表示度提出了一個關於公民權利，財務解決方案和北愛爾蘭邊界的協議草案，以及一些與未來關係有關的承諾。

英國政府表示，該協議將為企業提供確定性，並避免所謂的「懸崖危機」（cliff-edge）。

英鎊受消息面利多激勵

受到英國脫歐過渡期協議取得進展的激勵，周一英鎊大漲 0.6，周二持續小幅上漲來到 1.825，累計 3 個月以來漲幅 5.05%，攀升到 1 個月以來的新高。英鎊兌澳幣周一盤中更一度大漲 1.32%，來到 1.820，為 2016 年 6 月英國脫歐公投以來的最高點。

英鎊兌澳元近期急漲。

周一，英鎊兌其他所有 G10 貨幣均上漲，其中最值得關注的是澳幣和避險性資產日圓。

摩根士丹利經濟學家並預期英國央行將在 5 月宣布升息，至於周四的英國央行貨幣政策會議可能會出現鷹派的聲音。

澳洲近期升息機率低

另一方面，澳洲經濟數據持續表現不佳，商業信心下滑，房屋貸款成長低於預期，近期升息的可能性不大，澳洲央行已表明近期升息的可能性不大。

澳洲去年第 4 季的經濟成長率低於預期，全年僅 2.4%，低於 2016 年的 2.9%。同時，澳洲央行似乎對 2018 年和 2019 年的經濟成長率也變得沒那麼有自信。

此外，澳洲的 CPI 持續低迷，更使得澳洲央行沒有升息的理由。