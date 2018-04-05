吳濟有：台股抗跌4本錢護體 業績＋息率＋現減＋券補

【文／吳濟有】

台股在內資拉抬業績成長、息率優勢、現金減資、融券強迫回補等題材強勢股助攻之下，正當上櫃指數創今年新高點，上市指數也欲向上攻一一二七○點高點之際，川普掀起美中貿易關稅戰硝煙，重挫美股及陸股，引來全球股市骨牌下跌與反彈效應。台股匯身處震央旁，相對抗跌及持穩的態勢，是福或禍的發展，該如何以對？

若先從時序面及技術面的角度來看，三月下旬至四月中，是台股股東會前融券強迫回補的高峰期，也會是股利行情吸引壽險資金卡位期，而業績成長股首季營收及獲利估值揭露，有利人氣及信心持穩，炒作股財報要到四月下旬至五月中才會有內線賣壓出籠，這是台股在年線或五二周均線向上支撐力，或一○一八九點上下兩百點的萬點關卡與二一月均線向上支撐力，構成抗跌及低檔防守區的有利條件，祇要六○日季線與年線未完成向下交叉前，個股資金行情在有利的時序下，仍利偏多以對。

另一信心及資金面指標，是新台幣匯率的升值態勢是否生變，新總裁楊金龍可說是二廚十多年升主廚，尊彭菜路手法暫不易改變，二九元上下○．五元的長期防線下限區，未見新熱錢衝撞，外資進入 Hold 住的停看聽階段，惟距三一上下○．五元長期轉折軸心區仍有段差距，加上又採與韓元及人民幣升貶趨勢連動手法，預估上半年不致有大轉彎的走貶態勢出現，對內資偏多的心理支撐就不易馬上逆轉。

市場激烈震盪風險大增

雖是如此推估，但面對全球股市漲多漲久的高基期，今年元月ＥＴＦ資金大舉追捧後，二月馬上重摔的走勢，已充分反應出市場焦慮不安的心理氛圍；三月高科技龍頭股再領軍創新高的信心，馬上又被川普的鷹派團隊及貿易政策所澆熄，基於今年十一月美期中選舉的政治考量，川普團隊的動作祇會大不會小，在心理與實質面交互作用下，市場劇烈震盪的不穩定性風險大增，恐是難以避免的了。

除了觀察上述台股匯的技術面及信心面變化外，以下的國際變數及指標變化，會牽動外資多空大動作操作，會對趨勢產生有效牽引作用，須加以留意及參考之，主要是：

從川普祭出三○一條款擬對中國六百億美元商品加徵二五％關稅，中國反制先提出三○億美元報復稅的交火後，估四月八日前先談判再提出清單方案，再進入公聽會及相關企業遊說，於五月二十三日前後正式實施。此時間表，適逢台股清明節五天假期，五月美朝可能會談，外資反應態度或可從期現貨、摩台指結算、美股的蘋果、波音、德儀、英特爾、通用汽車等關聯股波動、陸港股的護盤力或騰訊、阿里、舜宇等科技股的波動等，來加以觀察虛實與多空態勢的變化。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（ＶＩＸ）的變化，二月六日曾急竄至五○．三點後，轉入長期均值二○上下六點內，且呈逐步上揚態勢，強弱波動可視為金融市場的心理指標。

基於「春江水暖鴨先知」的指標作用，美股及陸股的漲跌反應，可視為美中貿易戰是玩真的，還是雷大雨小而已。畢竟，兩頭大象若真的打架，不知會踩死多少螞蟻，一九二九年經濟大蕭條的股市大空頭陰影，恐會再被掀起與渲染之。

目前美股劇烈反應，仍先以漲多漲久的焦慮心理反應視之；信心指標以道瓊指數為參考，二月低點二三三六○點至五二周線二二九四一點的止跌防守力，可說動見觀瞻，暫呈弱勢指標代表，須強彈站回二萬五千點之上才能扭轉劣勢。

來源：《先探投資週刊》 1980 期

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