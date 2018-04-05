趁iPhone X賣不動 群創、友達能扳回十年劣勢？

撰文／今周刊 林宏文

圖片來源: 財訊提供

OLED 面板的兩大用戶，除了三星手機，就是蘋果。然而 iPhone X 銷售不振、三星無限期停頓擴廠計畫，對專攻 LED 的台灣面板二虎來說，反而透出一線生機。

今年的元月 25 日，韓國媒體《The Bell》（鐘聲）報導，三星顯示器（Samsung Display）去年 7 月宣布投資近 10 億美元的有機發光二極體（OLED）新超級面板廠計畫，確定無限期擱置。報導指出，計畫停擺的原因，可能是包括蘋果 iPhone X 在內的全球智慧型手機銷售不確定性升高，導致 OLED 面板的需求減緩。

這個新聞當時並未引起大家的關切，但引領 10 年風騷的 OLED 產業出現停頓的同時，蘋果大力推動以 micro LED 新技術取代 OLED，兩個技術的變化勢必引發全球面板產業的板塊大挪移，更牽動韓、台、中、日等面板公司的競爭與興衰。更重要的是，極可能為悶了 10 年的台灣面板及發光二極體（LED）產業，帶來翻身的機會。

過去，被三星壓制

OLED 技術、設備幾乎壟斷

先談 OLED 產業面臨的挑戰。去年第四季，蘋果旗艦機 iPhone X 就出現聖誕銷售不振的情況，今年第一季更傳出產量減半的消息，根據市場預估，2018 年蘋果將推出兩款 OLED 版 iPhone，但內部估計總生產量僅 5 千萬至 5 千 5 百萬支，只有去年 1 億支的一半左右。這個數字也遠低於韓國媒體年初爆料的 1.2 億片 OLED 下單量。

由於 OLED 面板的兩大用戶，除了三星自己的手機品牌外，蘋果是最舉足輕重的一家，iPhone X 銷售沒起色，對預先看好需求並備好產能的三星衝擊最大。

從價格來看，雖然 OLED 面板提供鮮豔色彩，可彎曲以縮小手機的邊框，但每片價格超過 100 美元，是傳統 LCD 顯示器的 2 倍以上，也是導致 iPhone X 零售價超過 1 千美元的主因之一。高成本的 OLED 面板導致三星的高階手機銷售成績遭到阻礙，根據英國研究機構 IHS Markit 資料顯示，三星 2017 年使用 OLED 面板的比重已明顯下降，就連中國的華為、Oppo 及 Vivo 等品牌手機，大約也只有 5％至 10％使用 OLED 顯示器。由此可見 OLED 市場需求並沒有符合當初的期待。

不過，若市場此時就判 OLED 死刑，基本上也不太正確。由於三星採用更先進的設備，加上過去在 OLED 累積的技術、製程已相當成熟，因此同樣的投資，三星 OLED 廠能貢獻產能更高，這是許多競爭對手難以望其項背的。如今已大舉投入生產 OLED 面板的公司，包括韓商樂金顯示器以及中國的京東方、天馬微電子及華星光電等，目前良率還在努力提升中，並小量供應華為等中國手機業者使用。

早在兩年前，向來把三星視為頭號敵人的鴻海董事長郭台銘，就曾在集團內部會議提過，「蘋果 iPhone 使用 OLED 面板，唯一受惠的就是三星一家公司而已，至於其他跟進投資 OLED 的人，都會面臨重大損失。」

因為三星在 OLED 領先太多、太久，早已完成學習曲線；相對地，後進業者目前良率都還很低，要花很多時間才能追趕得上三星；加上 OLED 產業從技術、設備、材料等都被三星壟斷且牢牢掌控，不論跟進投資者或是供應商，往往都難擺脫其牽制。

以 OLED 主要設備供應商日本 Canon Tokki 公司為例，長期以來，三星是唯一客戶，對 Canon Tokki 予取予求，訂單說取消就取消，尤其過去兩年可說吃足苦頭。

如今，三星無限期停頓擴廠計畫，對專攻 LED 的台灣面板二虎來說，反而透出一線生機。

來源：《今周刊》 1110 期

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