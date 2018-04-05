業績逐年成長的客製化好股

【撰文／黃清照】

前年以來有些個股因業績成長股價出現大飆漲，漲幅高達 3～7 倍者比比皆是，如工具機的直得從 2015～2018 年 EPS 各為 1.26、1.45、4.03、6.8 元，股價從 21.61 漲到 170，又如亞光 EP S 各為 1.26、1.45、2.23、3 股價從 22 漲到 143，達興 (5234)EPS 各為 2.86、3.78、5.07、5.8 從 27.1 漲到 110，美琪瑪 EPS 各為 1.55、1.89、2.67、3.6 從 15.8 漲到 154.5，這些公司業績近三年業績確實出現逐年成長，可是以直得今年 EPS 6.8 元，3/26 收 160 本益比達 23.5 倍，亞光、達興、美琪瑪 3/26 收盤價各為 104、99.9、112 元、以 2018 年 EPS 換算本益比各為 34.7、17.2、31.1 倍。但是興勤從 2011～2018 年 EPS 各為 3.16、3.4、4.01、4.87、5.4、6、6.4(本業)、7.0 是連 7 年成長，但以 3/26 收 83.2 來算本益比只有 11.9 倍，對比直得的 23.5、亞光 34.7、達興 17.2、美琪瑪 31.1 倍，凸顯興勤股價嚴重低估，何況興勤也卡到大陸電動車的大商機，本應享受更高本益比，我判斷內行人將會開始對興勤大吃貨，未來將再展現大波段上漲行情。

興勤：去年本業 EPS 達 6.4 元，今年電動車訂單明顯發酵，E PS 可達 7 元，股價嚴重低估：興勤主產品：

熱敏電阻器及壓敏電阻器，是國內唯一擁有三大保護功能 (過電壓保護、過電流保護、過溫度保護) 的插件型、SMD 型系列保護元件產品的保護元件大廠。興勤為全球最大壓敏電阻廠、全球市占率達 40％、任一客戶占其營收不超過 5％，不容易受不景氣及單一客戶影響，獲利穩定成長，且屬客製化產品，毛利率非常高，2013～2017 年毛利率各為 25.5、27.1、28.4、31、35.2％、逐年成長，去年 Q1 EPS 1.61、Q2 含業外 E SP 達 3 元，當中約 1.5 元是業外貢獻，但 Q3 本業 EPS 跳到 1.82 元，前三季本業 EPS 達約 4.9 元，去年 Q4 合併營收 15.08 億較 Q3 的 14.97 億年小增 0.7％吻合預期，尤其去年除持續提升工廠自動化比重、且自製關鍵原材料，引入高階電子陶瓷處理公藝，且引進卑金屬材料，如銅、鋁來取代過去常用的銀、鈸等，這不只可降低生產成本，改善關鍵製程，並可大幅提升獲利，在新客戶繼接到比亞迪及大陸公務電動車，又接到特斯拉電動車訂單且也打入歐系車廠，今年本業 EPS 可達 6.8～7.2 元，3/26 收 83.2，以中間值 EP S7.1 元算本益比只有 11.9 倍，屬低估的優質股。

來源：《萬寶週刊》 1274+1275 期

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