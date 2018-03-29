風電遴選題材發酵 買盤積極卡位 3檔個股亮燈漲停

離岸風電風場遴選送件將於明 (30) 日截止，遴選結果預計 4 月下旬出爐，在遴選結果出爐前，今 (29) 日買盤提前卡位，風電族群包含上緯 (3708-TW)、永冠 - KY(1589-TW) 等個股，受惠遴選與政策題材帶動，成今日盤面相對強勢的族群，多達 3 檔個股亮燈漲停。

上緯投控 (3708-TW) 已成功架設並商轉 8MW(百萬瓦) 示範風機，今日開盤不久就強攻漲停價 117 元鎖住，創 2016 年 10 月以來新高價；永冠 - KY(1589-TW) 也不遑多讓，同樣亮燈漲停，站上波段新高 86 元；華城 (1519-TW) 則是午盤後直奔漲停價 25.4 元；世紀鋼 (9958-TW) 與台船 (2208-TW) 大漲逾 8%，中興電 (1513-TW) 則是上漲逾 4%。

在離岸風電遴選即將出爐前夕，不少國內外開發商與製造商積極簽署合作備忘錄，盼能運用結盟的資金與技術優勢，以及打造國產化供應鏈，爭取通過遴選，期在 2025 年前順利併網。

上緯先前就曾建置海洋風電第一階段示範風機 8MW ，近來也積極啟動相關佈局，與國內外廠商簽署 MOU，與永冠 - KY 及先進複材簽署 MOU，並與西門子歌美颯合作，簽署海能風電風機 378MW 的合作備忘錄，也與華城電機、中興電工及星能公司簽署合作備忘錄，共同推進離岸風電機電工程在地化。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二期將再安裝 20 座風機，總發電容量將為 128MW，預計 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。

至於海能風電計畫開發 300 至 500MW 裝置容量，將於 2020 年建置完成，而上緯與麥格理資本及 EnBW 合作的海鼎風電則包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2.0GW(十億瓦)，預計 2021 至 2025 年陸續完工。以目前規劃的時程來看，上緯預定 2020 年前完成 520MW 的建置目標，並於 2025 年完成 2.6GW 的建置量。

上緯日 K 線圖



