元太宣布配息1.65元，去年每股盈餘約1.87元，低於市場預期

【財訊快報／巫彩蓮報導】元太 (8069) 宣布去年每股配息 1.65 元，相較今 (29) 日 48.9 元平盤價，股息殖利率約 3.37%，去年全年稅後盈餘 20.78 億元，每股稅後盈餘 1.87 元，不及市場預估 2.4 元水準。元太去年稅後盈餘約 20.78 億元，相較前三季稅後盈餘 21.48 億元，第四季意外出現虧損，該公司將於下周一 (2 日) 召開線上法說會，公布相關營運數字。



電子閱讀器成熟化，元太自 2014 年多元化電子紙應用，發展電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL)、手機等其他應用領域，伴隨物聯網崛起，零售通路後檯成熟化，電子貨架標籤需求起飛，以及原有電子書市場同步成長，去年第二、三季毛利率突破 4 成。



第四季向來電子閱讀器淡季，元太單季營收約 35.04 億元，季減率 26.86%，年增率 0.8%，惟 FFS 權利金挹注下，原先法人推估，單季每股稅後盈餘 0.54 元，全年每股盈餘 2.4 元，去年稅後盈餘 20.78 億元，低於前三季 21.48 億元，意味第四季是處於虧損。



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