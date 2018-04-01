〈觀察〉循環經濟是最典型的內需概念股 長線需求往上

當全球投注目光於蘋果何時發表新產品的同時，鮮少有人對使用過的 3C 電子產品去向、以及每日不斷產生的生活、醫療廢棄物如何清理有更多了解，循環經濟概念股以高度內需姿態快速崛起，包含綠電再生、台灣鋼聯等，都以循環經濟概念股掛牌，正加快速度吸引市場目光。循環經濟正崛起，連台積電 (2330-TW) 都需要其服務。

循環經濟概念類股新兵綠電再生 (8440-TW) 已於 3 月 28 日上櫃掛牌，成為 2018 年以來繼台灣鋼聯 (6581-TW) 之後第 2 檔 IPO 的循環經濟概念股，IPO 首日股價漲幅並達到 63.06% 以 25.6 元作收，在中美貿易戰可能開打，造成台股震盪加劇的同時，具備廢棄物清理、資源回收的循環經濟概念股，正以內需光環引起市場注意。

事實上，台股循環經濟概念類股由於進入門檻高，加上業者不斷擴大經營處理的項目及能量，以及市場各項專案不斷釋出，各廠多有高獲利表現，同時支撐股價始終不墜，類股中如鋼聯、日友 (8341-TW)、崑鼎 (6803-TW)、可寧衛 (8422-TW) 等，股價都逾百元，穩做「百元俱樂部」成員。

在台股循環經濟概念股中，除廢棄物清除、固化、焚化及掩埋處理外，各家也擴及土壤、水資源整治；進而回收資源再利用，山林水 (8473-TW) 就是典型代表股，而佳龍 (9955-TW)、金益鼎 (8390-TW)、綠電再生等，回收包括黃金、鈀等貴金屬，也被稱為「城市採礦者」。

統一 (1216-TW) 董事長羅智先也不斷強調，「以供需面來看，全球人口還在持續增加中，而天然物資並沒有增加；從長遠來看，物資缺乏情形將越來越明顯」。循環經濟概念廠商正在努力保護台灣土壤資源、水資源等，並促進資源回收再利用。