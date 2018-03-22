山林水去年每股純益可望逾3元 今年專案工程續入帳營運看俏

環境工程業者山林水 (8473-TW) 去年第 4 季營收 8.58 億元創新高表現亮眼，全年營收為 27.42 億元，年增 22.94%，法人估山林水去年每股純益將超越 3 元，今年還有多個地區專案工程將入帳，營運動能看俏。

山林水今年 1 月營收再以 3.57 億元創單月新高，在今年工程案將持續入帳推升營運激勵下，今 (22) 日早盤股價以 74 元創創歷史新天價。山林水並將在明 (23) 日董事會確認去年財報。

山林水去年營收為 27.42 億元，年增 22.94%，法人看好去年每股純益將超越 3 元的水準；山林水總經理吳人傑指出，該公司 2018 年還有包括龍潭、台中外埔、彰化及屏東等地的專案工程都將完工，帶動營收成長。

山林水去年 12 月起正式認列力優勢公司的垃圾焚化底渣處理收入，支撐營收成長，山林水營收來源也從「水處理工程專案」、「服務特許權收入」、「水處理操作維護」，新增第四塊「事業廢棄物處理收入」貢獻。

山林水目前水務工程業務持續穩健發展，一般事業廢棄物處理業務也開始產生營收貢獻，另外對餐廚處理與售電等業務、土污整治與復育及污泥回收再利用等布局也將陸續進入營運收成階段。

山林水去年前 3 季營收 18.85 億元，毛利率 30.51%，年減 9.4 個百分點，稅後純益 3.1 億元，年減 12.72%，每股純益為 2.34 元。