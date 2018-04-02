盤前財經大事搶先讀2018年4月2日

今日操盤前瞻

中經院公布 3 月採購經理人指數

日本 3 月製造業 PMI

中國 3 月財新製造業 PMI

美國 3 月製造業 PMI

法人說明會：神基、元太、新麥、洋華

暫停交易：恒耀

股東會：台南 - KY

除權息：土銀富邦 R2

新股掛牌：致和證

〈美中貿易戰〉今起生效！中國對美 128 項進口產品徵收新關稅

中國宣布將對美國肉品、水果和其他進口商品徵收新關稅，作為美國總統川普核准鋼鐵和鋁增收進口關稅之報復。中國財政部以聲明稿表示，新關稅自週一生效。閱讀全文...

面板廠去年全數獲利 群創每天開門賺逾億元、奪獲利冠軍寶座

面板廠去年受惠於上半年價格持續上漲推升獲利表現，即使下半年出現緩跌造成獲利縮水，但全年表現仍然亮眼，5 家面板廠全數獲利，群創 (3481-TW) 稅後純益 370.29 億元，每天一開門就賺超過 1 億元，每股純益 3.72 元，奪下面板獲利冠軍，友達 (2409-TW) 獲利居次，雙虎都是近 10 年獲利新高；華映 (2475-TW) 則是終結連 9 虧，去年每股純益 0.46 元，順利轉虧為盈。閱讀全文...

〈觀察〉鴻海接連併購 夏普 + Belkin 貫徹 8K+5G 布局

併購品牌是鴻海 (2317-TW) 近期接連進行的動作，其中規模最大是 2016 年的夏普 (6753-JP)，這 2 年也陸續交出成績單，現在鴻海又透過子公司鴻騰精密 (6088-HK) 併購美國網通廠 Belkin International，其背後的目，就是要搭配夏普，貫徹 8K+5G 布局。閱讀全文...

〈名師解盤〉台股四月天多空翻牌 中小型股續當家 權值指標看鴻海何時反攻

台股上周因為週六獨家開盤，因此內資展現了強勁氣勢，單周上漲 96 點，周 K 線及月 K 線也順利收紅。展望本周，法人指出，中小型股還是短線資金簇擁族群，權值股就要觀察鴻海的走勢，畢竟鴻海跌破頸線支撐，如果無法站回，則將是短線壓抑盤勢的關鍵。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉川普拔開潘朵拉！中美水火難容？

在 1985 年到 1995 年間，美國也曾動用過「301 條款」與「匯率操縱調查」等工具對付過日本的經濟崛起。最強力的政治干預發動於，1985 年 12 月 22 日著名的紐約「廣場會議」(Plaza Accord)。美國邀集日本與西德 (未統一)、法國與英國等等，工業國家商務部長在廣場飯店開會；思考解決美國持續貿易逆差。閱讀全文...