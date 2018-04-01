熱門股─業外挹注首季將轉盈 宏達電財報利空下股價反漲

宏達電 (2498-TW) 去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，創上市以來虧損新高，今年因有出售部分手機團隊 Google 的業外獲利，首季將轉盈，法人推估可望挹注每股獲利約 40 元；統計近 3 年合計每股純損達 52.18 元，3 年虧損超過 5 個股本；但在財報利空下，股價卻是不跌反漲，周漲幅達 6.57%，反彈站上半年線。

宏達電去年第 4 季稅後純損 98 億元，每股虧損 11.93 元，連續 11 季虧損，創下上市以來單季虧損新高，累計去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元；加計 2015 年每股虧損 18.79 元，2016 年每股虧損 12.81 元，合計 3 年虧損超過 5 個股本。

宏達電與 Google 已在今年 1 月底完成 11 億美元合作協議，將挹注第 1 季業外收益，法人推估每股獲利貢獻將達 40 元，宏達電今年 VR 可望擴大市占，Vive Focus 除在中國銷售傳出佳績外，也將在全球開賣；升級版 Vive Pro 開始預購，預計 4 月 5 日全球陸續出貨。

智慧手機部分，繼 1 月推出 U11 Eyes 後，Desire 12 與 Desire 12 + 也已發表，將陸續在歐洲市場開賣，市場傳出旗艦機 U12 可望在 4 月底或 5 月初亮相，法人預期手機及 Vive 雙管齊下，可望挹注第 2 季營運表現；宏達電上周股價在財報利空下不跌反漲，以 68.1 元作收，周漲幅 6.57%。